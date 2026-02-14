Кабмин согласился продать здание Рижского вокзала

Оно является объектом культурного наследия регионального значения

14 февраля 2026, 12:51, ИА Амител

Рижский вокзал / Фото: стоп-кадр с видео ТРК "Звезда"

Правительство Российской Федерации согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов, а распоряжение подписано премьер‑министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала», — указано в документе.

Согласно принятому решению, здание реализуют через открытый аукцион. Начальная цена лота будет соответствовать рыночной стоимости объекта — ее определят на основании отчета независимого оценщика.

Важно, что здание Рижского вокзала имеет особый статус. В документе подчеркивается, что оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Праздничный" выставили на продажу ресторан "Топор" за 13,9 млн рублей. Заведение полностью оборудовано и продолжает работать.