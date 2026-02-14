Михаил Ефремов впервые после колонии сыграл на сцене

Актер выступил на предпремьерном показе спектакля "Без свидетелей"

14 февраля 2026, 14:54, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии принял участие в предпремьерном прогоне спектакля "Без свидетелей" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Об этом сообщил представитель Михалкова в беседе с РБК.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". В главной роли Ефремов выступает в паре с Анной Михалковой.

Сюжет рассказывает о бывших супругах, которые случайно оказываются наедине спустя годы после расставания. Репетиции постановки стартовали 30 января, а премьера запланирована на 25 и 26 марта.

Напомним, что в апреле 2025 года Михаил Ефремов был освобожден условно‑досрочно, отбыв половину назначенного срока — из семи с половиной лет колонии за смертельное ДТП. Уже в июне того же года актер вошел в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Тогда режиссер анонсировал участие Ефремова в спектакле "Без свидетелей".

Адвокат актера Юрий Падалко подчеркнул, что Никита Михалков не оказывал влияния на решение об УДО.

При этом защитник уверен, что Ефремов сумел глубоко переосмыслить свою жизнь и по‑прежнему обладает выдающимся талантом. Сам режиссер высказался о возвращении актера на сцену следующим образом:

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему».

Отмечается, что на заседании по УДО Ефремов принес извинения семье погибшего, заявил о твердом решении отказаться от алкоголя и заверил, что больше не будет садиться за руль.

По словам адвоката, после выхода из колонии Ефремов планировал не только вернуться к творческой деятельности, но и заняться лечением. Падалко уточнил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и имеет проблемы с сердечно‑сосудистой системой.

Трагедия, изменившая жизнь Ефремова, произошла в июне 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57‑летний курьер Сергей Захаров, скончался в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Ранее сообщалось, что стоимость билетов на первый спектакль Ефремова после выхода из колонии на вторичном рынке взлетела в несколько раз.