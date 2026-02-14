Врач предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм
По словам медика, отказ от алкоголя на месяц не всегда поможет выявить проблему с зависимостью
14 февраля 2026, 17:59, ИА Амител
Заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру" раскритиковал популярный среди населения метод самодиагностики алкогольной зависимости — так называемый "месячный тест".
Суть этого способа заключается в том, что человек на 30 дней отказывается от алкоголя и, если выдерживает срок, считает, что у него нет проблем с выпивкой. Врач категорически не рекомендует полагаться на подобные самопроверки.
«Представьте ситуацию: человек решает проверить, нет ли у него алкогольной зависимости, и дает себе слово не пить месяц. Он справляется. Значит ли это, что проблемы нет? Нет. Более того, такой тест может создать ложное чувство безопасности и усугубить ситуацию», — подчеркнул Тюрин.
Специалист обратил внимание на два ключевых риска такого подхода. Первое — человек может начать использовать успешный результат теста как оправдание для последующего злоупотребления алкоголем. И второе — после месяца воздержания многие начинают употреблять спиртное в значительно больших дозах.
По словам нарколога, главный признак алкоголизма — невозможность отказаться от алкоголя в ситуациях, когда это критически важно. Например, перед выходом на работу или при обострении хронического заболевания.
«Не обманывайте себя временными тестами. Прислушайтесь к тому, как алкоголь влияет на вашу жизнь в целом. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с наркологом», — посоветовал собеседник издания.
Ранее сообщалось, какие есть типы кодирования от алкоголизма и опасно ли это. При этом вокруг процедуры сформировалось множество мифов — от представлений о полной безвредности до опасений серьезных осложнений.
18:23:36 14-02-2026
Так это прям подряд надо 30 дней ??
21:52:33 14-02-2026
Гость (18:23:36 14-02-2026) Так это прям подряд надо 30 дней ??... Да прям, это за год надо набрать 30 дней трезвым, получится целый месяц не бухал, все ок тогда.
18:29:54 14-02-2026
Ну такой себе советчик.
18:50:13 14-02-2026
По этому поводу надо выпить!
23:20:19 14-02-2026
Гость (18:50:13 14-02-2026) По этому поводу надо выпить!... Тот кто может выпить за раз литр коньяка и правильно сказать как ФИО главы ЦБ - не алкаш. Ибо печень норм.
17:48:29 15-02-2026
Musik (23:20:19 14-02-2026) Тот кто может выпить за раз литр коньяка и правильно сказать... выпить не выпью, но отхлебну порядочно. неси тест. фио я и без теста не выговорю