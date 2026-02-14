Врач предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм

По словам медика, отказ от алкоголя на месяц не всегда поможет выявить проблему с зависимостью

14 февраля 2026, 17:59, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру" раскритиковал популярный среди населения метод самодиагностики алкогольной зависимости — так называемый "месячный тест".

Суть этого способа заключается в том, что человек на 30 дней отказывается от алкоголя и, если выдерживает срок, считает, что у него нет проблем с выпивкой. Врач категорически не рекомендует полагаться на подобные самопроверки.

«Представьте ситуацию: человек решает проверить, нет ли у него алкогольной зависимости, и дает себе слово не пить месяц. Он справляется. Значит ли это, что проблемы нет? Нет. Более того, такой тест может создать ложное чувство безопасности и усугубить ситуацию», — подчеркнул Тюрин.

Специалист обратил внимание на два ключевых риска такого подхода. Первое — человек может начать использовать успешный результат теста как оправдание для последующего злоупотребления алкоголем. И второе — после месяца воздержания многие начинают употреблять спиртное в значительно больших дозах.

По словам нарколога, главный признак алкоголизма — невозможность отказаться от алкоголя в ситуациях, когда это критически важно. Например, перед выходом на работу или при обострении хронического заболевания.

«Не обманывайте себя временными тестами. Прислушайтесь к тому, как алкоголь влияет на вашу жизнь в целом. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с наркологом», — посоветовал собеседник издания.

