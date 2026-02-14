В Домодедовской больнице увеличилось до трех число пациентов с оспой обезьян

Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими

14 февраля 2026, 21:03, ИА Амител

В Домодедовской больнице в Подмосковье выросло до трех число пациентов с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". По данным медучреждения, состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное.

Ранее в больницу поступили двое пациентов с этим заболеванием. После выявления случаев Роспотребнадзор оперативно организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для лиц, контактировавших с заболевшими.

В Telegram‑канале Домодедовской больницы опубликовано официальное сообщение:

«В настоящее время в Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение, Роспотребнадзором проводится регулярное мониторирование биоматериала».

В сообщении также уточняется, что после завершения лечебных и карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой.

Ранее врач назвал симптомы оспы обезьян, предшествующие зуду и появлению сыпи. Особенно заболевание опасно для людей с иммунодефицитом.