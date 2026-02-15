Житель Барнаула встретил бешеную лису на одной из станций города
В экстренных службах посоветовали не гладить животное
15 февраля 2026, 16:38, ИА Амител
На станции Власиха в Барнауле заметили лису с признаками возможного бешенства. О встрече с диким животным сообщил участник Telegram-канала "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, после обнаружения животного он обратился в экстренные и профильные службы.
«Звонил в 112 и ветслужбу, сказали не кормить и не гладить. На этом все», — рассказал подписчик канала.
Официальной информации о дальнейших мерах в отношении животного на данный момент не поступало.
Ранее в Алтайском крае зафиксированы два случая бешенства. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах в селе Гонохово Завьяловского района и селе Зятькова Речка Хабарского района.
17:41:24 15-02-2026
Чуть что ,сразу - бешеная . Голодная , вот и вышла к людям . Лесов-то не осталось, все вырубили...
20:26:31 15-02-2026
Гость (17:41:24 15-02-2026) Чуть что ,сразу - бешеная . Голодная , вот и вышла к людям ... А может хватит уже врать про вырубленные леса, что лисы как бобры ветками питаются? Вся причина в том, что из-за частых оттепелей разгести снег, чтобы помышковать они не могут
10:45:04 16-02-2026
гостю (20:26:31 15-02-2026) А может хватит уже врать про вырубленные леса, что лисы к... лисы ветками не питаются, а вот те животные,на которых они охотятся, как раз могут и ветками и травками питаться. Нет добычи, голодные хищники идут за едой в поселки и города. Разве это не очевидно. И леса вырубают у нас хищнически и это не считая лесных пожаров, а ведь это дом для животных и среда обитания, нет леса, нечего есть, животные вынуждены идти к людям за едой. Не надо тут писать про вранье про вырубленные леса, огромные лысины от вырубленных лесов уже из космоса видны, сказки про бескрайние леса закончились давно. Посмотрите сколько вагонов с круглым лесом и досками идет по жд дороге, каждый день составы едут. Отсутствие лесов ведет к более сильным наводнениями и ураганам, то чего как раз раньше было намного меньше, а сейчас каждый год такие катастрофы случаются и это не считая начавшихся ветров в местах, где их задерживали леса.
18:24:23 15-02-2026
Я готов косить этих больных животных! За 1000р за штуку!!! Дайте бумагу!!!
19:01:26 15-02-2026
Как все??? Там ведь и собаки на улице встречаются, и кошки?
19:03:54 15-02-2026
Лиса может подойти к бездомной собаке или кошке?
Не все дети знают, как себя вести, если по улице бегает лисичка.
19:43:19 15-02-2026
Видимо, от лютой голодухи лиса еду клянчила, а "бешенство" тут ни при чём. Не красит человека наплевательское отношение к мирным и естественным нуждам животных!
02:02:20 16-02-2026
Мужик просто по хамски себя ведёт и ещё и выкладывает. Мог бы покормить животное
06:13:58 16-02-2026
Вполне адекватно себя ведет. Бывает собака преследует вплотную. Тут дистанцию держит.
11:40:17 16-02-2026
Вот так взял и на глаз определил, что лиса бешенная, ну прям рентген-диагност этот товарищ
13:17:53 16-02-2026
А чего у него руки трясутся?