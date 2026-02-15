Житель Барнаула встретил бешеную лису на одной из станций города

В экстренных службах посоветовали не гладить животное

15 февраля 2026, 16:38, ИА Амител

На станции Власиха в Барнауле заметили лису с признаками возможного бешенства. О встрече с диким животным сообщил участник Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, после обнаружения животного он обратился в экстренные и профильные службы.

«Звонил в 112 и ветслужбу, сказали не кормить и не гладить. На этом все», — рассказал подписчик канала.

Официальной информации о дальнейших мерах в отношении животного на данный момент не поступало.

Ранее в Алтайском крае зафиксированы два случая бешенства. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах в селе Гонохово Завьяловского района и селе Зятькова Речка Хабарского района.