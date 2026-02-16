Заброшенный Дом культуры котельщиков продают в Бийске под учебный корпус или спортобъект

Здание находится в аварином состоянии и ремонтировать его нецелесообразно

16 февраля 2026, 08:05, ИА Амител

Дом культуры Котельщиков / Фото: "Дом.рф"

Трехэтажное здание Дворца культуры выставили на торги в Бийске. Объект является образцом помпезной застройки 1950-х годов: фасады украшают колонны, статуи рабочих и витражи на окнах. Несмотря на выразительную архитектуру, ДК так и не отнесен к памятникам истории и архитектуры. Зато признан аварийным и уже много лет заброшен. При этом если госкорпорация "Дом.рф" сможет найти покупателя, здание вообще могут снести, чтобы построить на его месте образовательный, научный или спортивный центр.

Трещины и плесень

Дом культуры котельщиков находится в одноименном поселке, на улице Виктора Петрова, 21. Объект был возведен в 1957 году и изначально служил центром досуга для местных жителей. Общая площадь комплекса составляет 2,3 тыс. кв. метров, а земельного участка — 0,4 гектара.

В аукционной документации указано, что начальная цена лота — 21,2 млн рублей, из которых 13,2 млн — стоимость земельного участка, 8 млн — здания.

«Непосредственное окружение имущества — административная и жилая застройка, гаражное общество. Земельный участок по периметру огорожен металлическим забором, въезд на территорию осуществляется по асфальтированной дороге с ул. Виктора Петрова. Рельеф земельного участка ровный, частично заасфальтирован, в границах участка присутствует древесно-кустарниковая растительность», — указано в извещении.

Состояние здания эксперты оценили как аварийное: "безопасная эксплуатация здания для пребывания в нем людей, оборудования и имущества возможна при условии проведения капитального ремонта".

Так, при обследовании объекта выявлены многочисленные трещины внутренних и наружных стен, отслоение штукатурного и окрасочного слоев, следы сырости и плесени, частично нет остекления. Трубопроводы имеют повреждения в виде трещин, отсутствует инженерное оборудование (унитазы, раковины). Электроснабжение, водопровод, канализация и отопление отключены.

Аукцион по продаже имущества назначен на 24 апреля 2026 года.

История здания

Дом культуры построили в 1957 году вместе с поселком Котельщиков (район в черте Бийска). В здании проводили концерты, киносеансы, работали различные кружки. Из открытых источников следует, что на рубеже 1980-х и 90-х, когда основной ЗАГС города был на ремонте, во дворце даже проводили церемонии бракосочетания.

С 2002 года в ДК разместились психологический и педагогический факультеты Бийского педуниверситета. Однако в 2017 году здание признали непригодным и закрыли "на реконструкцию". С 2020 по 2024 год Дом культуры был законсервирован и охранялся сторожем. Позже охрану сняли, и объект облюбовали подростки и бродяги.