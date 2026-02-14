И как быть тем, кому трудно на это решиться?

14 февраля 2026, 11:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

"Я люблю тебя", "Ты самый важный человек в моей жизни", "Мне очень хорошо с тобой" — признаться в своих чувствах впервые или напомнить о них близкому человеку, казалось бы, можно в любой день года. Но именно 14 февраля, в День всех влюбленных, мы подходим к этому с особым трепетом: тщательно подбираем слова, выбираем подарки и зовем вторых половинок на свидания. И все-таки, при чем здесь конкретная дата?

Мы поговорили с практикующим барнаульским психологом Еленой Ахмеровой и выяснили, почему 14 февраля важно признаваться в любви и как быть тем, кто боится или совсем не умеет это делать?

1 Почему в День всех влюбленных так важно говорить о чувствах? По мнению психолога, для многих пар День святого Валентина — это праздник, который помогает укрепить отношения: «Такие дни, как 14 февраля, позволяют нам сформировать собственные традиции, ритуалы и даже годовщины — некий календарь памяти, который будет хорошим фундаментом для отношений и может помочь в кризисные моменты», — поясняет Ахмерова. А еще это возможность вырваться из жизненной рутины и выразить свою любовь более осознанно, отмечает специалист: «Порой бытовые моменты и заботы каждого дня просто мешают это делать или не дают осознанно вложиться в проявление, в признание важности другого человека для тебя», — говорит Елена. Для тех, кто давно хочет сказать любимому человеку теплые слова, но не решается, это возможность преодолеть стеснение и тревогу. А кто-то может использовать День всех влюбленных как повод помириться либо дать отношениям новый виток.

2 "А где мой подарок?" Почему в этот день важны не только признания в чувствах Для многих из нас подарки — это проявление любви и подтверждение значимости от партнера. «Пусть даже это будет не большой подарок, а маленькая открыточка с шоколадкой — в любом случае это напоминание о том, что ты важен», — поясняет психолог. Также, по мнению Ахмеровой, это своеобразный маркер социального одобрения. Ведь каждый год 14 февраля мы видим, как соцсети пестрят фотографиями подарков и открыток. Поэтому для многих из нас подарок на День всех влюбленных — знак, что ты тоже включен в большой праздник. «Так, День всех влюбленных не только дает смелость выразить чувства, но и создает единое поле любви», — считает Ахмерова.