"Единое поле любви". Почему именно 14 февраля важно говорить о своих чувствах
И как быть тем, кому трудно на это решиться?
14 февраля 2026, 11:20, ИА Амител
"Я люблю тебя", "Ты самый важный человек в моей жизни", "Мне очень хорошо с тобой" — признаться в своих чувствах впервые или напомнить о них близкому человеку, казалось бы, можно в любой день года. Но именно 14 февраля, в День всех влюбленных, мы подходим к этому с особым трепетом: тщательно подбираем слова, выбираем подарки и зовем вторых половинок на свидания. И все-таки, при чем здесь конкретная дата?
Мы поговорили с практикующим барнаульским психологом Еленой Ахмеровой и выяснили, почему 14 февраля важно признаваться в любви и как быть тем, кто боится или совсем не умеет это делать?
Почему в День всех влюбленных так важно говорить о чувствах?
По мнению психолога, для многих пар День святого Валентина — это праздник, который помогает укрепить отношения:
«Такие дни, как 14 февраля, позволяют нам сформировать собственные традиции, ритуалы и даже годовщины — некий календарь памяти, который будет хорошим фундаментом для отношений и может помочь в кризисные моменты», — поясняет Ахмерова.
А еще это возможность вырваться из жизненной рутины и выразить свою любовь более осознанно, отмечает специалист:
«Порой бытовые моменты и заботы каждого дня просто мешают это делать или не дают осознанно вложиться в проявление, в признание важности другого человека для тебя», — говорит Елена.
Для тех, кто давно хочет сказать любимому человеку теплые слова, но не решается, это возможность преодолеть стеснение и тревогу. А кто-то может использовать День всех влюбленных как повод помириться либо дать отношениям новый виток.
"А где мой подарок?" Почему в этот день важны не только признания в чувствах
Для многих из нас подарки — это проявление любви и подтверждение значимости от партнера.
«Пусть даже это будет не большой подарок, а маленькая открыточка с шоколадкой — в любом случае это напоминание о том, что ты важен», — поясняет психолог.
Также, по мнению Ахмеровой, это своеобразный маркер социального одобрения. Ведь каждый год 14 февраля мы видим, как соцсети пестрят фотографиями подарков и открыток. Поэтому для многих из нас подарок на День всех влюбленных — знак, что ты тоже включен в большой праздник.
«Так, День всех влюбленных не только дает смелость выразить чувства, но и создает единое поле любви», — считает Ахмерова.
А как признаться в любви, если мне сложно или я совсем не умею?
Если сказать о своих чувствах трудно, в первую очередь, нужно признаться самому себе: мне действительно тяжело это сделать. А еще важно понять, с чем это связано: с неловкостью, отсутствием опыта или страхом отвержения. Психолог советует спросить себя: "Как я могу сделать это проще? Где мои страхи минимальны?"
«Может, это будет постепенное признание — не в любви, а в симпатии», — советует Ахмерова.
Также психолог рекомендует снизить уровень своих ожиданий, особенно если они связаны с возможной неудачей:
«Нужно понимать, что другому человеку, так или иначе, будет приятно услышать хорошие слова, выражение симпатии, или получить какой-то сюрприз», — отмечает специалист.
Но если у вас совсем нет опыта в выражении нежных чувств, можно посоветоваться со своими родными или друзьями. Спросить, были ли у них похожие трудности и как они с ними справлялись.
«Это нужно для того, чтобы получить поддержку и понять: «Я смогу пережить эти страхи и справиться с ними, даже если что-то пойдет не по плану», — говорит психолог.
13:32:25 14-02-2026
14 февраля это день календаря с поводом пустить пыль в глаза, а тем кого любишь нужно искренне говорить об этом при каждом возможном случае
15:55:35 14-02-2026
По истории праздника это день нетрадиционной любви, ЛГБТ у нас запрещена.
20:33:18 14-02-2026
Когда римский император Клавдий II запретил однополые браки среди солдат, пресловутый монах Валентин заходил в казармы и венчал гомосеков, за что и был казнён, как нарушивший приказ императора. Валентин не может быть святым - христианство против однополых браков - это тяжкий содомский грех.
10:31:07 15-02-2026
бред надуманный
любить нужно каждый день, а не только 14 февраля
23:30:47 15-02-2026
моветон какой-то этот 14 февраля!