Минтранс выступил против бесплатной парковки у аптек на 15 минут

По мнению авторов инициативы, такая мера могла бы создать комфортные условия для тех, кому нужно ненадолго заехать за лекарствами

14 февраля 2026, 10:21, ИА Амител

Парковка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Замминистра транспорта Валентин Иванов в ответе на запрос депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" высказал опасения, что введение бесплатной парковки вблизи социально значимых объектов может негативно сказаться на дорожной обстановке. Информацию об этом передает ТАСС.

Ранее парламентарии направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разрешить 15‑минутную бесплатную парковку на платных местах рядом с аптеками. По мнению авторов инициативы, такая мера создаст комфортные условия для граждан, которым необходимо ненадолго заехать за лекарствами.

«Установление времени бесплатного нахождения транспортного средства на платной парковке без учета региональных особенностей может привести к заполнению парковочных мест вблизи объектов с высоким пассажиропотоком, в том числе рядом с аптечными организациями», — указал в своем ответе замминистра.

Валентин Иванов обратил внимание на то, что парковочные места представляют собой дефицитный ресурс городской инфраструктуры. Именно поэтому, по его словам, власти вводят плату за пользование этими местами — это обеспечивает их "высокую оборачиваемость".

Замминистра также предупредил, что если предложение будет реализовано, это может осложнить доступ граждан к социально значимым объектам, включая аптеки, из‑за ухудшения дорожной ситуации.

«С учетом изложенного вышеуказанное предложение, по мнению Министерства транспорта РФ, требует дополнительного обоснования», — заключил замминистра.

Ранее адвокат назвал неочевидные зимние штрафы для водителей. Один из них — неправильная парковка, когда колеса стоят на проезжей части, а часть автомобиля (багажник или капот) нависает над тротуаром.