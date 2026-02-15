Система ПВО отразила атаку ВСУ: над Краснодарским краем сбиты 55 дронов

В поселке Волна после падения обломков дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

15 февраля 2026, 10:37, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Краснодарском крае отразили атаку украинских беспилотников, в ряде городов и районов объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале. В результате падения обломков БПЛА в поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, пострадавших нет.

Угроза атаки беспилотников вводилась в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Анапе, Крымском районе и Туапсинском муниципальном округе. Мэр Сочи Андрей Прошунин в 03:56 по местному времени сообщил, что система противовоздушной обороны продолжает работу. По его словам, силы ПВО сбивают воздушные цели.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов. Из них 29 были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над территорией Краснодарского края, еще три — над Черным морем.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что наиболее интенсивные взрывы начали звучать после 22:00 по московскому времени. По словам очевидцев, "громче всего" было в Адлере.

Также, по данным Росавиация, на фоне произошедшего были введены ограничения на работу аэропортов Краснодара, Геленджика, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса.