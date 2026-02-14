Роспотребнадзор: гонконгский грипп доминирует среди других вирусов

Специалисты зафиксировали мутацию заболевания

14 февраля 2026, 10:51, ИА Амител

Вирус гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп, по‑прежнему занимает лидирующую позицию среди циркулирующих в стране респираторных вирусов. Об этом сообщила пресс‑служба Роспотребнадзора.

«На территории России среди циркулирующих респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, по‑прежнему доминирует вирус гриппа А (H3N2)», — указано в официальном сообщении ведомства.

Специалисты зафиксировали мутацию вируса, однако, как уточнили в Роспотребнадзоре, это не сказалось на эффективности существующих вакцин.

Штамм A (H3N2) появился в России осенью прошлого года. Уже к концу декабря ведомство констатировало, что данный вариант вируса стал преобладающим среди прочих циркулирующих патогенов.

Симптомы гонконгского гриппа соответствуют классической клинической картине гриппа. Тем не менее при отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к серьезным осложнениям.

Наиболее уязвимыми группами остаются дети в возрасте до двух лет, пожилые люди, для которых болезнь порой заканчивается летальным исходом, а также беременные женщины.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Благодаря изменениям общий срок лечения сократится с 15 до 9 дней.