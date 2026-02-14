Бастрыкин потребовал доклад по делу о вспышке кишечной инфекции в ребцентре Алтая

11 детей из реабилитационного центра "Радуга" попали в больницу

14 февраля 2026, 15:53, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: СКР / https://sledcom.ru/

Следственные органы Алтайского края продолжают разбирательство по делу о массовом заражении детей кишечной инфекцией в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга", расположенном в Первомайском районе.

Ситуация находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По данным пресс‑службы СУ СКР по Алтайскому краю, 12 февраля из центра "Радуга" в больницу были доставлены 11 детей. У всех госпитализированных медики зафиксировали симптомы кишечной инфекции.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). В рамках расследования назначены судебные экспертизы, которые должны помочь установить причины и обстоятельства массового заболевания.



