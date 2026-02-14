Бастрыкин потребовал доклад по делу о вспышке кишечной инфекции в ребцентре Алтая
11 детей из реабилитационного центра "Радуга" попали в больницу
14 февраля 2026, 15:53, ИА Амител
Следственные органы Алтайского края продолжают разбирательство по делу о массовом заражении детей кишечной инфекцией в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга", расположенном в Первомайском районе.
Ситуация находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Об этом говорится на сайте СК РФ.
По данным пресс‑службы СУ СКР по Алтайскому краю, 12 февраля из центра "Радуга" в больницу были доставлены 11 детей. У всех госпитализированных медики зафиксировали симптомы кишечной инфекции.
В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). В рамках расследования назначены судебные экспертизы, которые должны помочь установить причины и обстоятельства массового заболевания.
23:05:08 14-02-2026
Как же дети могли там оказаться в разгар учебного года , в школе-то как их отпустили ? Неужели у нас путёвки в школе выдают детям во время учёбы ?
Как официально происходило оформление в школе такого процесса ?
Оба ли родителя были согласны на это каждого ребёнка ?
Выглядит до уровня лишения родительских прав , отравления не шутка ...
12:34:00 15-02-2026
Всё больше проникаюсь уважением к Бастрыкину. Хоть кто-то в этом бардаке наводит порядок.