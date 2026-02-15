НОВОСТИПроисшествия

Трамвайный вагон вспыхнул на территории депо № 3 в Барнауле

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров

15 февраля 2026, 10:04, ИА Амител

В Барнауле 14 февраля произошел пожар в трамвайном депо № 3, где загорелся один из вагонов. О происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По их словам, трамвай выгорел полностью.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Для выяснения всех обстоятельств случившегося 15 февраля будет создана специальная комиссия.

Горящий трамвай на проспекте Дзержинского / Фото: АСТ-54

Трамвай полностью выгорел на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Видео

К моменту прибытия пожарных трамвай уже был полностью охвачен огнем
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Пожары Транспорт трамваи

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:33:32 15-02-2026

По видео тушить даже не пробовали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:11 15-02-2026

Не мудрено. Как эти вагоны еще не разваливаются по дороге? Просто удивительно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:01 16-02-2026

Гость (18:12:11 15-02-2026) Не мудрено. Как эти вагоны еще не разваливаются по дороге? П... Этот вагон был после квр

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маркел Сасипаторыч

08:47:31 16-02-2026

Гость (01:26:01 16-02-2026) Этот вагон был после квр... Какой КВР? Вагон Т-3М.Им КВР не делают.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров