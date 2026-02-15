Трамвайный вагон вспыхнул на территории депо № 3 в Барнауле

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров

15 февраля 2026, 10:04, ИА Амител

В Барнауле 14 февраля произошел пожар в трамвайном депо № 3, где загорелся один из вагонов. О происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По их словам, трамвай выгорел полностью.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Для выяснения всех обстоятельств случившегося 15 февраля будет создана специальная комиссия.