Трамвайный вагон вспыхнул на территории депо № 3 в Барнауле
Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров
15 февраля 2026, 10:04, ИА Амител
В Барнауле 14 февраля произошел пожар в трамвайном депо № 3, где загорелся один из вагонов. О происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По их словам, трамвай выгорел полностью.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.
По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Для выяснения всех обстоятельств случившегося 15 февраля будет создана специальная комиссия.
12:33:32 15-02-2026
По видео тушить даже не пробовали.
18:12:11 15-02-2026
Не мудрено. Как эти вагоны еще не разваливаются по дороге? Просто удивительно.
01:26:01 16-02-2026
Гость (18:12:11 15-02-2026) Не мудрено. Как эти вагоны еще не разваливаются по дороге? П... Этот вагон был после квр
08:47:31 16-02-2026
Гость (01:26:01 16-02-2026) Этот вагон был после квр... Какой КВР? Вагон Т-3М.Им КВР не делают.