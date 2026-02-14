В барнаульском зоопарке проснулся очаровательный барсук Самсон

Сразу после пробуждения он начал наводить порядок в своем жилище

14 февраля 2026, 16:59, ИА Амител

Барсук Самсон вышел из спячки / Фото: стоп-кадр с видео зоопарка Барнаула

В барнаульском зоопарке отмечают первые признаки наступающей весны — из спячки вышел один из его обитателей, барсук по имени Самсон. По информации сотрудников зоопарка, животное пробудилось в середине февраля.

Примечательно, что Самсон продемонстрировал высокую активность сразу после выхода из спячки. Он незамедлительно приступил к обследованию своего вольера и занялся наведением порядка в домике.

Представители зоопарка с юмором прокомментировали возвращение барсука к обычной жизни:

«Дел у него, конечно, невпроворот, но он пообещал найти время и покрасоваться перед гостями, которые придут к нам 15 февраля на Зоо‑Масленицу».

Так обитатели зоопарка начинают реагировать на приближение теплых дней, постепенно возвращаясь к привычному образу жизни после зимнего покоя.

Ранее сообщалось, что у рысей из барнаульского зоопарка начался брачный сезон. Животные активно вылизывают друг друга.