В барнаульском зоопарке проснулся очаровательный барсук Самсон
Сразу после пробуждения он начал наводить порядок в своем жилище
14 февраля 2026, 16:59, ИА Амител
В барнаульском зоопарке отмечают первые признаки наступающей весны — из спячки вышел один из его обитателей, барсук по имени Самсон. По информации сотрудников зоопарка, животное пробудилось в середине февраля.
Примечательно, что Самсон продемонстрировал высокую активность сразу после выхода из спячки. Он незамедлительно приступил к обследованию своего вольера и занялся наведением порядка в домике.
Представители зоопарка с юмором прокомментировали возвращение барсука к обычной жизни:
«Дел у него, конечно, невпроворот, но он пообещал найти время и покрасоваться перед гостями, которые придут к нам 15 февраля на Зоо‑Масленицу».
Так обитатели зоопарка начинают реагировать на приближение теплых дней, постепенно возвращаясь к привычному образу жизни после зимнего покоя.
Ранее сообщалось, что у рысей из барнаульского зоопарка начался брачный сезон. Животные активно вылизывают друг друга.
17:55:21 14-02-2026
доброе утро !
18:21:42 14-02-2026
Даже не схуднул)))
21:45:42 14-02-2026
Гость (18:21:42 14-02-2026) Даже не схуднул)))... Ему еще спать до апреля в дикой природе, он и не выспался))