"Сидел на цепи и ел из собачьей миски". На Урале юноша попал в дом престарелых

Большая часть жизни молодого человека прошла в детском доме, где он оказался после истязания со стороны родителей

14 февраля 2026, 11:49, ИА Амител

Дом престарелых / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

21‑летний Александр и его 18‑летняя девушка оказались в приюте для пожилых людей — об этом сообщает издание 74.ru.

По данным СМИ, большая часть жизни Александра прошла в детском доме. Туда он попал после того, как пережил истязания со стороны собственных родителей. В разговоре с журналистами молодой человек поделился травмирующими воспоминаниями:

«Я помню, как сидел на цепи, собачью миску помню, из которой ел».

После выпуска из детдома Александр сумел найти работу. Однако впоследствии он потерял паспорт, что стало одной из череды невзгод. Позже юноша сошелся со своей возлюбленной.

Пара поселилась в доме отца Александра, но после серьезного конфликта они были вынуждены покинуть жилье и оказались на улице. Лишенные средств к существованию, молодые люди обратились в один из домов престарелых.

Владелица учреждения согласилась временно принять их. Она считает, что Александр и его девушка не должны "дышать воздухом безнадежности" в стенах приюта, и пообещала помочь юноше с восстановлением паспорта.

Кроме того, женщина отметила, что из‑за тяжелых жизненных обстоятельств ее новые постояльцы не владеют некоторыми базовыми навыками и знаниями. Поэтому она взяла на себя задачу обучить их необходимым вещам.

