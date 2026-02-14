"Сидел на цепи и ел из собачьей миски". На Урале юноша попал в дом престарелых
Большая часть жизни молодого человека прошла в детском доме, где он оказался после истязания со стороны родителей
14 февраля 2026, 11:49, ИА Амител
21‑летний Александр и его 18‑летняя девушка оказались в приюте для пожилых людей — об этом сообщает издание 74.ru.
По данным СМИ, большая часть жизни Александра прошла в детском доме. Туда он попал после того, как пережил истязания со стороны собственных родителей. В разговоре с журналистами молодой человек поделился травмирующими воспоминаниями:
«Я помню, как сидел на цепи, собачью миску помню, из которой ел».
После выпуска из детдома Александр сумел найти работу. Однако впоследствии он потерял паспорт, что стало одной из череды невзгод. Позже юноша сошелся со своей возлюбленной.
Пара поселилась в доме отца Александра, но после серьезного конфликта они были вынуждены покинуть жилье и оказались на улице. Лишенные средств к существованию, молодые люди обратились в один из домов престарелых.
Владелица учреждения согласилась временно принять их. Она считает, что Александр и его девушка не должны "дышать воздухом безнадежности" в стенах приюта, и пообещала помочь юноше с восстановлением паспорта.
Кроме того, женщина отметила, что из‑за тяжелых жизненных обстоятельств ее новые постояльцы не владеют некоторыми базовыми навыками и знаниями. Поэтому она взяла на себя задачу обучить их необходимым вещам.
13:34:06 14-02-2026
А в барнауле закрыли реабилитационный центр Солнышко, для трудных подростков, Почему?
16:29:29 14-02-2026
В Новосибирске с приходом Толоконского закрыли центр помощи семье им Виктора Маркина т. е. до 2000 года о людях заботились и благодаря этому центру наша семья в 90х и выжила. Спасибо губернатору Виталию Мухе что думал о людях (и о природе т. к создавал заповедники и заказники). Вплоть до начала 2000х гг в Новосибирске было довольно много неправительственных организаций которые помогали людям. Например сейчас россиян уже 10й год кормят обещаниями бесплатной просрочки в супермаркетах а тогда подобия фудбанков уже были и в них давали качественную еду. Ну и кто не ленился работать на земле мог купить дачу за копейки. Сейчас дача в пригороде стоившая в 2001 году 3000 рублей стоит уже 500-700 К.
В Новосибирске существовала организация "Солярис" для трудных подростков, как то в очереди в магазин познакомились с её директором благодаря чему я бесплатно несколько лет питался разными деликтесами и участвовал в разных мероприятиях, поездках и тренингах. А ведь были мы всего лишь семьёй без гроша за душой.
10:25:08 15-02-2026
1878 year (16:29:29 14-02-2026) В Новосибирске с приходом Толоконского закрыли центр помощи ... Вы по-прежнему хотите дачу за 3тр?
13:09:42 15-02-2026
Гость (10:25:08 15-02-2026) Вы по-прежнему хотите дачу за 3тр?... Ага, в городской черте и по ценам 90-х. Феерично просто.
20:30:16 14-02-2026
В Новосибирске семья без гроша? Да вы тунеядцы.