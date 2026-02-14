В России изменится стандарт работы детских садов

Одна из главных задач — повысить качество воспитания и развития дошкольников

14 февраля 2026, 19:24, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил о комплексных планах по совершенствованию системы дошкольного образования в России.

Ключевым шагом станет объявление 2026 года Годом дошкольного образования. Эта инициатива призвана решить сразу несколько задач: повысить качество воспитания и развития дошкольников, модернизировать инфраструктуру детских садов и усилить поддержку педагогических кадров.

В рамках задуманных преобразований Минпросвещения планирует внести изменения во ФГОС дошкольного образования с акцентом на усиление воспитательной составляющей.

«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — сообщил глава ведомства.

Сергей Кравцов подчеркнул, что программа мероприятий будет насыщенной и ориентированной на практическую реализацию. Для координации работы министерство создаст специальный оргкомитет, который учтет предложения, поступившие от регионов.

Ранее сообщалось, что круглосуточные детские сады предложили вернуть в России. По мнению экспертов, это поможет разгрузить родителей и даст им возможность для планирования второго ребенка.

Гость

19:40:06 14-02-2026

Круглосуточные сады были для работающих на заводах родителей. А сейчас для кого, уставших мамочек?

Гость

21:22:00 14-02-2026

Гость (19:40:06 14-02-2026) Круглосуточные сады были для работающих на заводах родителей... для тех же заводов, их тоько в барнауле успешно работающих и в ночные смены и пр более 10

Гость

22:26:32 14-02-2026

Гость (19:40:06 14-02-2026) Круглосуточные сады были для работающих на заводах родителей... Уставших от соц.сетей

Гость

18:10:22 15-02-2026

Гость (22:26:32 14-02-2026) Уставших от соц.сетей... Ну, знаешь! Чтобы так кривляться в тик-токе надо уйму времени и энергии! А дети мешают!

Гость

21:29:10 14-02-2026

Я первый год жизни провел в деревне у бабушки. Начал разговаривать в один год. Брата отправили в круглосуточные ясли, он заговорил в 2.5 года. Потом в садике начал заикаться.

Гость

02:02:29 15-02-2026

Гость (21:29:10 14-02-2026) Я первый год жизни провел в деревне у бабушки. Начал разгова... И к чему нам твоя история?
Которую мы даже и проверить то не можем.

Лена

11:14:10 15-02-2026

Когда будут бесплатные детские сады?

Гость

15:46:55 15-02-2026

Лена (11:14:10 15-02-2026) Когда будут бесплатные детские сады?... Сразу же после того как автомобилистов, желающих халявы, обеспечат бесплатными гаражами и стоянками.

