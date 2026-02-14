В России изменится стандарт работы детских садов

Одна из главных задач — повысить качество воспитания и развития дошкольников

14 февраля 2026, 19:24, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил о комплексных планах по совершенствованию системы дошкольного образования в России.

Ключевым шагом станет объявление 2026 года Годом дошкольного образования. Эта инициатива призвана решить сразу несколько задач: повысить качество воспитания и развития дошкольников, модернизировать инфраструктуру детских садов и усилить поддержку педагогических кадров.

В рамках задуманных преобразований Минпросвещения планирует внести изменения во ФГОС дошкольного образования с акцентом на усиление воспитательной составляющей.

«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — сообщил глава ведомства.

Сергей Кравцов подчеркнул, что программа мероприятий будет насыщенной и ориентированной на практическую реализацию. Для координации работы министерство создаст специальный оргкомитет, который учтет предложения, поступившие от регионов.

Ранее сообщалось, что круглосуточные детские сады предложили вернуть в России. По мнению экспертов, это поможет разгрузить родителей и даст им возможность для планирования второго ребенка.