В России изменится стандарт работы детских садов
Одна из главных задач — повысить качество воспитания и развития дошкольников
14 февраля 2026, 19:24, ИА Амител
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил о комплексных планах по совершенствованию системы дошкольного образования в России.
Ключевым шагом станет объявление 2026 года Годом дошкольного образования. Эта инициатива призвана решить сразу несколько задач: повысить качество воспитания и развития дошкольников, модернизировать инфраструктуру детских садов и усилить поддержку педагогических кадров.
В рамках задуманных преобразований Минпросвещения планирует внести изменения во ФГОС дошкольного образования с акцентом на усиление воспитательной составляющей.
«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — сообщил глава ведомства.
Сергей Кравцов подчеркнул, что программа мероприятий будет насыщенной и ориентированной на практическую реализацию. Для координации работы министерство создаст специальный оргкомитет, который учтет предложения, поступившие от регионов.
Ранее сообщалось, что круглосуточные детские сады предложили вернуть в России. По мнению экспертов, это поможет разгрузить родителей и даст им возможность для планирования второго ребенка.
19:40:06 14-02-2026
Круглосуточные сады были для работающих на заводах родителей. А сейчас для кого, уставших мамочек?
21:22:00 14-02-2026
Гость (19:40:06 14-02-2026) Круглосуточные сады были для работающих на заводах родителей... для тех же заводов, их тоько в барнауле успешно работающих и в ночные смены и пр более 10
22:26:32 14-02-2026
Гость (19:40:06 14-02-2026) Круглосуточные сады были для работающих на заводах родителей... Уставших от соц.сетей
18:10:22 15-02-2026
Гость (22:26:32 14-02-2026) Уставших от соц.сетей... Ну, знаешь! Чтобы так кривляться в тик-токе надо уйму времени и энергии! А дети мешают!
21:29:10 14-02-2026
Я первый год жизни провел в деревне у бабушки. Начал разговаривать в один год. Брата отправили в круглосуточные ясли, он заговорил в 2.5 года. Потом в садике начал заикаться.
02:02:29 15-02-2026
Гость (21:29:10 14-02-2026) Я первый год жизни провел в деревне у бабушки. Начал разгова... И к чему нам твоя история?
Которую мы даже и проверить то не можем.
11:14:10 15-02-2026
Когда будут бесплатные детские сады?
15:46:55 15-02-2026
Лена (11:14:10 15-02-2026) Когда будут бесплатные детские сады?... Сразу же после того как автомобилистов, желающих халявы, обеспечат бесплатными гаражами и стоянками.