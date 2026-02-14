НОВОСТИПолитика

"Ты украл мое сердце". Белый дом показал валентинки с Мадуро и Гренландией

В США выпустили провокационные открытки в преддверии Дня всех влюбленных

14 февраля 2026, 18:50, ИА Амител

Валентинка с Мадуро и Гренландией / Фото: White House/X

13 февраля администрация президента США опубликовала в социальной сети X серию необычных праздничных открыток‑валентинок, вызвавших широкий резонанс.

Одной из самых заметных стала открытка с изображением Гренландии, заключенной в сердечко. Под ней размещена провокационная подпись: 

«Пришло время нам определиться с нашими отношениями».

Не менее спорной оказалась валентинка с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней политик изображен на борту самолета в ситуации, намекающей на его захват. Текст на ней гласит:

«Ты украл мое сердце».

Третью открытку Белый дом посвятил теме миграции. На ней — сердце с надписью:

«Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».

Публикация открыток произошла на фоне сообщений СМИ о том, что вооруженные силы США задействовали программу искусственного интеллекта Claude в операции по захвату президента Венесуэлы. 

Напомним, 3 января ВС США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса. После этого глава Белого дома заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

При этом накануне стало известно, что Пентагон задействовал ИИ‑программу Claude в операции по захвату Мадуро

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп пошутил о "расширении" США: Канада, Гренландия и Венесуэла станут новыми штатами

Некоторые шутки американского лидера не нашли отклика у аудитории, из-за чего зал погружался в тишину
НОВОСТИПолитика

США Политика

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:59:34 14-02-2026

Некому дать забияке по шапке - вот безнаказанный разгильдяй и "шутит" столь вызывающе гнусным образом!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:54 15-02-2026

На кой нам это

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров