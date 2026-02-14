"Ты украл мое сердце". Белый дом показал валентинки с Мадуро и Гренландией

В США выпустили провокационные открытки в преддверии Дня всех влюбленных

14 февраля 2026, 18:50, ИА Амител

Валентинка с Мадуро и Гренландией / Фото: White House/X

13 февраля администрация президента США опубликовала в социальной сети X серию необычных праздничных открыток‑валентинок, вызвавших широкий резонанс.

Одной из самых заметных стала открытка с изображением Гренландии, заключенной в сердечко. Под ней размещена провокационная подпись:

«Пришло время нам определиться с нашими отношениями».

Не менее спорной оказалась валентинка с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней политик изображен на борту самолета в ситуации, намекающей на его захват. Текст на ней гласит:

«Ты украл мое сердце».

Третью открытку Белый дом посвятил теме миграции. На ней — сердце с надписью:

«Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».

Публикация открыток произошла на фоне сообщений СМИ о том, что вооруженные силы США задействовали программу искусственного интеллекта Claude в операции по захвату президента Венесуэлы.

Напомним, 3 января ВС США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса. После этого глава Белого дома заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

При этом накануне стало известно, что Пентагон задействовал ИИ‑программу Claude в операции по захвату Мадуро.