"Ты украл мое сердце". Белый дом показал валентинки с Мадуро и Гренландией
В США выпустили провокационные открытки в преддверии Дня всех влюбленных
14 февраля 2026, 18:50, ИА Амител
13 февраля администрация президента США опубликовала в социальной сети X серию необычных праздничных открыток‑валентинок, вызвавших широкий резонанс.
Одной из самых заметных стала открытка с изображением Гренландии, заключенной в сердечко. Под ней размещена провокационная подпись:
«Пришло время нам определиться с нашими отношениями».
Не менее спорной оказалась валентинка с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней политик изображен на борту самолета в ситуации, намекающей на его захват. Текст на ней гласит:
«Ты украл мое сердце».
Третью открытку Белый дом посвятил теме миграции. На ней — сердце с надписью:
«Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».
Публикация открыток произошла на фоне сообщений СМИ о том, что вооруженные силы США задействовали программу искусственного интеллекта Claude в операции по захвату президента Венесуэлы.
Напомним, 3 января ВС США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса. После этого глава Белого дома заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.
При этом накануне стало известно, что Пентагон задействовал ИИ‑программу Claude в операции по захвату Мадуро.
19:59:34 14-02-2026
Некому дать забияке по шапке - вот безнаказанный разгильдяй и "шутит" столь вызывающе гнусным образом!
23:16:54 15-02-2026
На кой нам это