Фигурист Михаил Шайдоров заработал 250 тысяч долларов за олимпийское золото

Это первое золото Казахстана на зимних Олимпийских играх с 1994 года

14 февраля 2026, 19:57, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал обладателем приза в размере 250 тысяч долларов благодаря победе в мужском турнире на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил спортивный портал Sports.kz.

Размер вознаграждения определен действующим законодательством Казахстана. Так, за олимпийское золото спортсмен получает 123,7 млн тенге, что эквивалентно примерно 250 тыс. долларов.

Победа Шайдорова имеет особое историческое значение для страны. Это первое золото Казахстана на зимних Олимпийских играх с 1994 года.

Предыдущий успех был достигнут лыжником Владимиром Смирновым, который одержал победу в гонке на 50 км классическим стилем.

"Игры сомнения". Почему очередная Олимпиада запомнится скандалами, а не достижениями

С отходом от нейтралитета МОК погрузил олимпийское движение в кризис, считают эксперты
Комментарии 1

Avatar Picture
Егор

20:51:49 14-02-2026

Молодец

