В Алтайском крае двое детей едва не утонули, провалившись под лед озера

Во время спасения один из мальчиков жаловался на онемение ног, второй начал терять сознание

15 февраля 2026, 11:08, ИА Амител

Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru

В Благовещенском районе Алтайского края двое мальчиков провалились под лед на озере, однако трагедии удалось избежать благодаря своевременной помощи сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел в один из морозных вечеров, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сотрудник Росгвардии Дмитрий Вильгаук в свой выходной день забирал детей из детского сада. По дороге он заметил подозрительное движение на заледенелом озере неподалеку и понял, что рядом с незамерзающей полыньей кто-то пытается выбраться из воды.

Росгвардеец посадил своих детей в автомобиль и сразу направился к месту происшествия. Выяснилось, что под лед провалились двое мальчиков. Один из них удерживал товарища, который уже оказался в воде, звал на помощь и периодически уходил под лед с головой.

Дмитрий Вильгаук ползком подобрался к краю полыньи и сначала вытащил одного ребенка, ухватив его за рукав, после чего помог выбраться второму. Затем он на руках донес детей до автомобиля. В этот момент один из мальчиков жаловался на онемение ног, второй начал терять сознание.

Сотрудник Росгвардии доставил детей в отделение вневедомственной охраны и вызвал скорую помощь. Пока медики ехали, мальчиков отпаивали горячим чаем, снимали с них мокрую одежду и переодевали в сухую. Одновременно удалось установить контакт с родителями одного из детей и направить за ними служебный автомобиль.

Прибывшие врачи осмотрели мальчиков уже в присутствии родителей. Экстренная госпитализация не понадобилась, однако детям рекомендовали пройти дополнительное обследование в районной больнице.

«Сейчас с мальчишками все хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей, но уже вне опасности», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

