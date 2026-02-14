Они опередили по этому показателю представителей поколения X, Z и беби‑бумеров

14 февраля 2026, 15:26, ИА Амител

Свидание, отношения / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Согласно данным исследования международной компании Ipsos, проанализированным РИА Новости, миллениалы оказались поколением, наиболее удовлетворенным своей личной жизнью.

Статистика демонстрирует заметную разницу в уровне удовлетворенности любовной и сексуальной жизнью между поколениями. Около 65% миллениалов заявили, что довольны своей личной жизнью. Для сравнения: среди поколения X таких оказалось примерно 59–60%, среди поколения Z — 57%, а среди беби‑бумеров — лишь 55%.

При этом ощущение того, что человека любят, оказалось примерно на одном уровне во всех возрастных группах. Так, считают себя любимыми 79% беби‑бумеров, 77% миллениалов, 76% представителей поколения Z, а также 75% респондентов из поколения X.

Исследование охватило около 24 тысяч человек из 29 стран. Опрос проводился в онлайн‑формате в период с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Погрешность результатов оценивается примерно в 3,5 процентного пункта.

