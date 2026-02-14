Миллениалов признали самым счастливым в любви поколением
Они опередили по этому показателю представителей поколения X, Z и беби‑бумеров
14 февраля 2026, 15:26, ИА Амител
Согласно данным исследования международной компании Ipsos, проанализированным РИА Новости, миллениалы оказались поколением, наиболее удовлетворенным своей личной жизнью.
Статистика демонстрирует заметную разницу в уровне удовлетворенности любовной и сексуальной жизнью между поколениями. Около 65% миллениалов заявили, что довольны своей личной жизнью. Для сравнения: среди поколения X таких оказалось примерно 59–60%, среди поколения Z — 57%, а среди беби‑бумеров — лишь 55%.
При этом ощущение того, что человека любят, оказалось примерно на одном уровне во всех возрастных группах. Так, считают себя любимыми 79% беби‑бумеров, 77% миллениалов, 76% представителей поколения Z, а также 75% респондентов из поколения X.
Исследование охватило около 24 тысяч человек из 29 стран. Опрос проводился в онлайн‑формате в период с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Погрешность результатов оценивается примерно в 3,5 процентного пункта.
17:55:52 14-02-2026
Кто все эти люди?
23:21:57 15-02-2026
У них просто детство прошло в нормальной обстановке.