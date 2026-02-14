Алтайкрайстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в начале февраля

Несмотря на прежние резкие скачки цен, сливочное масло сейчас постепенно дешевеет. Но что происходит с огурцами?

14 февраля 2026, 11:09, ИА Амител

Рост цен подтверждает cтатистика / Фото из архива Amic.ru

По данным Алтайкрайстата, в регионе фиксируется существенный рост цен на свежие огурцы. Только за неделю стоимость килограмма увеличилась на 19,17 рубля — с 330,86 до 350,03 рубля.

По данным мониторинга, с 2 по 9 февраля 2026 года цены на огурцы поднимались почти каждые семь дней на 20–30 рублей, пишет ngs22.ru.

Тенденция к подорожанию затронула и другие овощи и фрукты. Так, цена на яблоки выросла на 3,83 рубля, бананы подорожали на 3,67 рубля, помидоры — на 3,59 рубля, белокочанная капуста — на 1,02 рубля, а морковь — на 0,07 рубля. При этом удалось зафиксировать снижение цен на картофель на 1,26 рубля и репчатый лук на 0,09 рубля.

В сегменте молочной продукции наблюдается разнонаправленная динамика. Например, сливочное масло подешевело на 17,57 рубля, цена за килограмм сегодня составляет 1174,38 рубля. Творог стал доступнее по цене на 3,23 рубля. Молоко снизилось в цене на 1,09 рубля, а вот сметана, напротив, подорожала на 0,16 рубля.

Цены на мясо остаются наиболее стабильными. Так, курица подорожала лишь на 1,5 рубля, свинина подешевела на 0,32 рубля, а говядина и баранина сохранили прежние цены — 770,51 и 848,78 рубля соответственно.

Среди прочих популярных товаров также отмечены изменения. Например, куриные яйца подорожали на 1,05 рубля, подсолнечное масло — на 0,81 рубля, а сахар‑песок — на 0,28 рубля. Отмечается, что пшеничная мука, напротив, стала дешевле на 1,43 рубля.

