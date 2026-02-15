Снежное забвение. Фото барнаульских автомобилей, ставших частью зимнего пейзажа

Amic.ru прогулялся по заснеженным кварталам Индустриального района

15 февраля 2026, 06:50, ИА Амител

В Барнауле в феврале усилили работу по эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега на проезжей части. В городской администрации водителям напоминают: парковаться нужно только в разрешенных местах, иначе техника не может полноценно очищать дороги и вывозить снег.

Фотокорреспондент amic.ru прошлась по новым кварталам в Индустриальном районе и посмотрела, как организована парковка во дворах и вдоль улиц после снежной зимы. "Подснежников" — машин, оставленных на длительное время без движения, — больше всего оказалось в парковочных карманах. Однако встречаются забытые авто и вдоль дорог, где они создают сложности для коммунальных служб.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина, многие водители игнорируют запрещающие знаки и оставляют автомобили на проезжей части в период снегопадов, из-за чего "становится невозможной полноценная уборка территории".

«Водители транспортных средств оставляют свои машины вдоль проезжей части, и дорожная техника не может пройти и прочистить проезжую часть и парковочные карманы. Такие рейды в Барнауле мы проводим системно. На основных магистралях города — улице Малахова, проспекте Ленина, Павловском тракте и других — установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку в зимнее время. Это сделано, чтобы припаркованные и оставленные на длительное хранение автомобили не мешали уборке дорог», — пояснил Ведяшкин.

Что грозит нарушителям

Старший инспектор 3-й роты 2-го взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу Руслан Ожаев пояснил: если автомобиль стоит с нарушениями ПДД — вблизи перекрестков и пешеходных переходов, в карманах остановочных пунктов или под запрещающими знаками, — его эвакуируют.

«Мы выявляем такой транспорт, выписываем постановление об административном правонарушении и отправляем авто на штрафстоянку», — отметил Ожаев.