Три выходных подряд ждут россиян на День защитника Отечества

Работать предстоит четыре дня

15 февраля 2026, 08:32, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В 2026 году День защитника Отечества принесет россиянам продолжительные выходные и сокращенную рабочую неделю. Праздничные нерабочие дни продлятся с 21 по 23 февраля, с субботы по понедельник включительно.

После этого жителей страны ждет укороченная рабочая неделя. Трудиться предстоит четыре дня — со вторника по пятницу, что делает конец февраля более комфортным с точки зрения графика труда и отдыха.