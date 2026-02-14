В ГД предложили запретить молельные комнаты в жилых домах

Главная цель инициативы — предотвратить нарушение покоя жильцов

14 февраля 2026, 16:26, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект, направленный на ограничение создания молельных домов — как в жилых, так и в нежилых помещениях. Документ был опубликован 13 февраля на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно предложенным нормам, вводится запрет на использование подвальных, технических и прочих нежилых помещений в многоквартирных домах для проведения религиозных церемоний и богослужений.

Кроме того, планируется ограничить проведение религиозных мероприятий непосредственно в жилых помещениях. Исключение составят лишь те случаи, когда собрания организуются жителями квартир, проводятся на законном основании и преследуют цель удовлетворения личных духовных потребностей.

Законопроект также затрагивает организацию религиозной миссии и массовых мероприятий в нежилых пространствах многоквартирных домов — такие действия предлагается запретить.

Авторы инициативы указывают, что ее главная цель — предотвратить нарушение покоя жильцов, обеспечить баланс интересов всех сторон и соблюсти нормы общественного порядка.

