В ГД предложили запретить молельные комнаты в жилых домах
Главная цель инициативы — предотвратить нарушение покоя жильцов
14 февраля 2026, 16:26, ИА Амител
На рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект, направленный на ограничение создания молельных домов — как в жилых, так и в нежилых помещениях. Документ был опубликован 13 февраля на официальном сайте нижней палаты парламента.
Согласно предложенным нормам, вводится запрет на использование подвальных, технических и прочих нежилых помещений в многоквартирных домах для проведения религиозных церемоний и богослужений.
Кроме того, планируется ограничить проведение религиозных мероприятий непосредственно в жилых помещениях. Исключение составят лишь те случаи, когда собрания организуются жителями квартир, проводятся на законном основании и преследуют цель удовлетворения личных духовных потребностей.
Законопроект также затрагивает организацию религиозной миссии и массовых мероприятий в нежилых пространствах многоквартирных домов — такие действия предлагается запретить.
Авторы инициативы указывают, что ее главная цель — предотвратить нарушение покоя жильцов, обеспечить баланс интересов всех сторон и соблюсти нормы общественного порядка.
16:47:21 14-02-2026
Прикройте в жилых домах пивнухи бары и продажу алкашки.
18:00:42 14-02-2026
я бы вообще подобные заведения вынесла за Полярный круг.
18:29:13 14-02-2026
Элен без ребят (18:00:42 14-02-2026) И церквы тоже. Вместе с верунами.
21:48:34 14-02-2026
Гость (18:29:13 14-02-2026) естественно
18:37:13 14-02-2026
Элен без ребят (18:00:42 14-02-2026) За черту города. Площадка. И пущай там бухают. Появился в городе бухой-штраф и 15 суток
22:12:32 14-02-2026
Гость (18:37:13 14-02-2026) А тупых куда девать, есть предложения?
10:23:22 15-02-2026
Гость (18:37:13 14-02-2026) Так кого выселяем в итоге?
21:01:51 15-02-2026
Гость (10:23:22 15-02-2026)
Алкашей и верующих всех мастей.
01:37:05 16-02-2026
для молитвы есть специализированные помещения - храмы и мечети. Вот там и молиться нужно. А в жилых домах нужны порядок и покой жильцам.