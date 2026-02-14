Россиянам рассказали, какие фото запрещено хранить в телефоне

Мошенники все чаще нацелены на сбор персональных данных потенциальных жертв

14 февраля 2026, 11:23, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством "Прайм" обратила внимание на серьезную угрозу, связанную с привычкой хранить в смартфоне фотографии документов и банковских карт.

По словам эксперта, опасность касается не только конфиденциальных документов или компрометирующих снимков. Сегодня злоумышленники все чаще нацелены не на мгновенное хищение денег, а на сбор персональных данных потенциальных жертв — ведь в перспективе это позволяет похитить значительно большие суммы.

Валишвили объяснила, что любой смартфон может стать мишенью для хакеров, использующих разнообразные вредоносные программы. Поэтому хранить в памяти мобильного устройства данные документов и банковских карт крайне не рекомендуется.

Особую осторожность, как подчеркнула специалист, следует проявлять с селфи, на которых человек запечатлен с документами:

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации».

Как оказалось, даже кажущаяся безобидной привычка сохранять подобные изображения в телефоне может обернуться серьезными последствиями для личной безопасности и финансовых средств.

Ранее россиянам, любящим онлайн-покупки, рассказали о защите от мошенников. Эксперт посоветовал перед покупкой изучать информацию о продавце.