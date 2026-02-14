Россиянам рассказали, какие фото запрещено хранить в телефоне
Мошенники все чаще нацелены на сбор персональных данных потенциальных жертв
14 февраля 2026, 11:23, ИА Амител
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством "Прайм" обратила внимание на серьезную угрозу, связанную с привычкой хранить в смартфоне фотографии документов и банковских карт.
По словам эксперта, опасность касается не только конфиденциальных документов или компрометирующих снимков. Сегодня злоумышленники все чаще нацелены не на мгновенное хищение денег, а на сбор персональных данных потенциальных жертв — ведь в перспективе это позволяет похитить значительно большие суммы.
Валишвили объяснила, что любой смартфон может стать мишенью для хакеров, использующих разнообразные вредоносные программы. Поэтому хранить в памяти мобильного устройства данные документов и банковских карт крайне не рекомендуется.
Особую осторожность, как подчеркнула специалист, следует проявлять с селфи, на которых человек запечатлен с документами:
«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации».
Как оказалось, даже кажущаяся безобидной привычка сохранять подобные изображения в телефоне может обернуться серьезными последствиями для личной безопасности и финансовых средств.
Ранее россиянам, любящим онлайн-покупки, рассказали о защите от мошенников. Эксперт посоветовал перед покупкой изучать информацию о продавце.
11:38:49 14-02-2026
Кем запрещено? А про облачные хранилища, привязанные к аккаунту телефона, эксперту как- то не ведомо?
10:18:00 15-02-2026
ДМВ (11:38:49 14-02-2026) Кем запрещено? А про облачные хранилища, привязанные к аккау... да они там все нафталиновые, смартфонами не пользуются и слова такого не знают, думают "облако" это которое на небе
11:41:23 14-02-2026
"Запрещено" - уже чисто по привычке пишите?
13:28:12 14-02-2026
Доцент путает слова, так-то опасно и запрещено несут разный смысл. Возможно собиратель интервью проявил свои профессионализм и образованность, передав чужую мысль своими словами
14:02:08 14-02-2026
С чего запрещено то? Проще написать не рекомендуется.