Суд оштрафовал россиянку за слово "дура" в интернет-споре
Теперь женщине придется заплатить 3000 рублей
14 февраля 2026, 13:53, ИА Амител
Суд вынес решение о наложении штрафа в размере трех тысяч рублей на женщину, которая допустила оскорбительные высказывания в ходе онлайн‑спора. Соответствующие судебные материалы оказались в распоряжении РИА Новости.
Конфликт возник в интернет‑чате, где пользователи обмениваются вещами, отдавая их даром. Администратор чата заблокировала одну из участниц, посчитав ее поведение назойливым.
После блокировки женщина попыталась выяснить отношения с администратором в личной переписке, где стороны обменялись взаимными упреками — в частности, звучали обвинения в неграмотности. В ответ на претензии администратор написала:
«Слово "дура" я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь».
Эта фраза послужила основанием для обращения пострадавшей стороны в прокуратуру.
По итогам разбирательства был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Оскорбление". Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал переехавшего в Россию пенсионера за лайк на YouTube. Украинцу понравился материал о взрыве в Москве 17 декабря 2024 года, в котором погиб Игорь Кириллов.
А если это правда? Тогда что? Надо вторую проверить…
Гость (17:53:07 14-02-2026) Ой, да у нас за такие "преступления" полинтернета можно поса... Вы тоже (как персонаж статьи), в личной переписке с посторонним человеком, себя сдерживать не умеете? Значит скоро и к вам придут.
Гость (18:25:36 14-02-2026) Вы тоже (как персонаж статьи), в личной переписке с посторон... а вы тоже обижаетесь на правду?
Элен без ребят (21:51:36 14-02-2026) а вы тоже обижаетесь на правду? ... Обижаться на убогих? Да не дай бог. Я бы изначально не стал устраивать срач в переписке. Не важно с какой стороны я бы не находился. Но если вам сие не понятно или не привычно, то это уже ваши проблемы.
А дуры там две. Кто из них большая, а кто меньшая пусть сами решают. Ну или вы им помогите с выбором.
Элен без ребят (21:51:36 14-02-2026) а вы тоже обижаетесь на правду? ... тебе каждый второй это здесь сказать готов. Как отреагируешь?
У Маргулиса есть песня со словами "А Таня по прежнему дура". Всем Татьянам следует в суд на стервеца подать