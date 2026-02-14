Суд оштрафовал россиянку за слово "дура" в интернет-споре

Теперь женщине придется заплатить 3000 рублей

14 февраля 2026, 13:53, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд вынес решение о наложении штрафа в размере трех тысяч рублей на женщину, которая допустила оскорбительные высказывания в ходе онлайн‑спора. Соответствующие судебные материалы оказались в распоряжении РИА Новости.

Конфликт возник в интернет‑чате, где пользователи обмениваются вещами, отдавая их даром. Администратор чата заблокировала одну из участниц, посчитав ее поведение назойливым.

После блокировки женщина попыталась выяснить отношения с администратором в личной переписке, где стороны обменялись взаимными упреками — в частности, звучали обвинения в неграмотности. В ответ на претензии администратор написала:

«Слово "дура" я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь».

Эта фраза послужила основанием для обращения пострадавшей стороны в прокуратуру.

По итогам разбирательства был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Оскорбление". Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей.

