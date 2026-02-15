В Улаганском районе Республики Алтай произошло землетрясение

В зону возможного воздействия попали девять населенных пунктов

15 февраля 2026, 14:34, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Улаганском районе Республики Алтай вечером 14 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. Подземные толчки зарегистрировали в 23:25 по местному времени в 18 километрах северо-западнее села Акташ.

Как уточняется, в зону возможного воздействия попали девять населенных пунктов. В Улаганском районе это Акташ, Чибиля, Улаган, Чибит, Паспарта и Кара-Кудюр. Также в пятидесятикилометровую зону вошли село Курай Кош-Агачского района и населенные пункты Акбом и Иодро Онгудайского района.

По имеющейся информации, жители указанных территорий подземных толчков не почувствовали. Сообщений о разрушениях, погибших или пострадавших не поступало, обращений на номер экстренных служб 112 зафиксировано не было.