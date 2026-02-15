Сретение Господне. Что это за христианский праздник и чему он посвящен
В этот день Церковь вспоминает одно из важных событий в жизни Иисуса Христа
15 февраля 2026, 06:41, ИА Амител
15 февраля 2026 года православные христиане отмечают важный праздник — Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из знаковых библейских событий, посвященных первым дням земной жизни Иисуса Христа.
Что за праздник Сретение Господне и в чем его суть?
Какой именно встрече посвящено Сретение Господне?
Праздник посвящен событиям, описанным в Евангелие от Луки. Считается, что через 40 дней после рождения Иисуса Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон.
Согласно преданию, мужчина был книжником — человеком, который переводил Священное Писание. Во время перевода он усомнился в истинности следующей фразы:
«Се Дева во чреве приимет и родит Сына».
Симеона смутило, что "дева" может родить, и он заменил это слово на "жену". Но сразу после этого ему явился ангел, который сказал вернуть все как, было. По легенде, мудрецу было предначертано жить до тех пор, пока он не увидит переведенное пророчество — появление Христа.
Дева Мария и ее супруг Иосиф пришли в Иерусалим с Иисусом на руках через 40 дней после его рождения, чтобы провести обряд посвящения Господу. Их увидел старец Симеон и сразу понял, кто перед ним. Он взял младенца на руки и произнес:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
Предание гласит, что сразу после этого старец умер. На момент этой встречи ему было порядка 360 лет.
Какие традиции связаны с праздником Сретения?
Что нельзя делать на Сретение Господне?
Какие народные приметы и поверья есть на Сретение Господне?
В народе праздник приобрел смысл встречи зимы с весной: считалось, что после Сретения холода постепенно уходят, а солнце начинает светить ярче. Поэтому его главные приметы связаны с погодой:
- если на Сретение выпадает снег, то весна будет дождливой;
- звездное небо сулит резкое похолодание, а туман ближе к ночи — потепление;
- теплое и солнечное Сретение предрекает раннюю весну;
- капель в этот день сулит урожай пшеницы, а если поднимется метель — хорошего урожая не будет.
09:47:27 15-02-2026
у меня каждое утро такой праздник
11:16:32 15-02-2026
" на Сретение нельзя ругаться, браниться и драться, а также грустить и унывать."=========== Сходил в гипермаркет, там народ угрюмый. Почему?
15:08:16 15-02-2026
Слава Богу!