Праздник посвящен событиям, описанным в Евангелие от Луки. Считается, что через 40 дней после рождения Иисуса Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон.

Согласно преданию, мужчина был книжником — человеком, который переводил Священное Писание. Во время перевода он усомнился в истинности следующей фразы:

«Се Дева во чреве приимет и родит Сына».

Симеона смутило, что "дева" может родить, и он заменил это слово на "жену". Но сразу после этого ему явился ангел, который сказал вернуть все как, было. По легенде, мудрецу было предначертано жить до тех пор, пока он не увидит переведенное пророчество — появление Христа.

Дева Мария и ее супруг Иосиф пришли в Иерусалим с Иисусом на руках через 40 дней после его рождения, чтобы провести обряд посвящения Господу. Их увидел старец Симеон и сразу понял, кто перед ним. Он взял младенца на руки и произнес:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Предание гласит, что сразу после этого старец умер. На момент этой встречи ему было порядка 360 лет.