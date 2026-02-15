Сретение Господне. Что это за христианский праздник и чему он посвящен

В этот день Церковь вспоминает одно из важных событий в жизни Иисуса Христа

15 февраля 2026, 06:41, ИА Амител

15 февраля 2026 года православные христиане отмечают важный праздник — Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из знаковых библейских событий, посвященных первым дням земной жизни Иисуса Христа.

О том, в чем суть Сретения Господня и какие традиции есть у этого праздника, — в материале amic.ru.

Что за праздник Сретение Господне и в чем его суть?

В переводе с церковнославянского языка слово "сретение" обозначает "встречу". В православии его суть описывают как встречу верующего человека с Богом. Согласно еще одной трактовке, это встреча Старого и Нового Заветов. 
Какой именно встрече посвящено Сретение Господне?

Праздник посвящен событиям, описанным в Евангелие от Луки. Считается, что через 40 дней после рождения Иисуса Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон.

Согласно преданию, мужчина был книжником — человеком, который переводил Священное Писание. Во время перевода он усомнился в истинности следующей фразы:

«Се Дева во чреве приимет и родит Сына».

Симеона смутило, что "дева" может родить, и он заменил это слово на "жену". Но сразу после этого ему явился ангел, который сказал вернуть все как, было. По легенде, мудрецу было предначертано жить до тех пор, пока он не увидит переведенное пророчество — появление Христа.

Дева Мария и ее супруг Иосиф пришли в Иерусалим с Иисусом на руках через 40 дней после его рождения, чтобы провести обряд посвящения Господу. Их увидел старец Симеон и сразу понял, кто перед ним. Он взял младенца на руки и произнес:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Предание гласит, что сразу после этого старец умер. На момент этой встречи ему было порядка 360 лет.

Какие традиции связаны с праздником Сретения?

Главные традиции Сретения связаны с походом в храм, где в этот день проводят особенные литургии. Иногда они заканчиваются крестными ходами. Верующие обычно забирают свечи со сретенской службы, чтобы зажигать во время домашней молитвы. Кроме того, после богослужений принято собирать своих близких людей за торжественным обедом. А перед тем как приступить к еде, нужно обязательно прочитать благодарственную молитву.
Что нельзя делать на Сретение Господне?

В этот день, как и в большинство христианских праздников, запрещен тяжелый физический труд и работа по дому. Кроме того, на Сретение нельзя ругаться, браниться и драться, а также грустить и унывать. Считается, что этот праздник стоит провести дома и не отправляться в дальние поездки — велика вероятность столкнуться с неприятностями или вовсе не вернуться. Также есть поверье, что в этот день нельзя класть деньги на кухонный стол — иначе можно прогнать удачу из дома.
Какие народные приметы и поверья есть на Сретение Господне?

В народе праздник приобрел смысл встречи зимы с весной: считалось, что после Сретения холода постепенно уходят, а солнце начинает светить ярче. Поэтому его главные приметы связаны с погодой:

  • если на Сретение выпадает снег, то весна будет дождливой;
  • звездное небо сулит резкое похолодание, а туман ближе к ночи — потепление;
  • теплое и солнечное Сретение предрекает раннюю весну;
  • капель в этот день сулит урожай пшеницы, а если поднимется метель — хорошего урожая не будет.
Комментарии 3

Гость

09:47:27 15-02-2026

у меня каждое утро такой праздник

Гость

11:16:32 15-02-2026

" на Сретение нельзя ругаться, браниться и драться, а также грустить и унывать."=========== Сходил в гипермаркет, там народ угрюмый. Почему?

Реzидент

15:08:16 15-02-2026

Слава Богу!

