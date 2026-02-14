НОВОСТИПроисшествия

"Творится что-то страшное". Жители Барнаула просят проверить соседей из-за детских криков

Барнаульцы обратились за помощью к правоохранителям

14 февраля 2026, 13:16, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле жители дома на улице Балтийской обратились с отчаянной просьбой о помощи. По их словам, соседи систематически применяют физическое насилие к детям. После того как история получила огласку, полиция Барнаула инициировала проверку.

Обращение к властям и правоохранителям опубликовала Кристина Зуйкова, пишет Barnaul 22. В своем сообщении она подробно описала ситуацию: 

«У сестры в доме на ул. Балтийской соседи регулярно слышат, как в квартире избивают детей. Но никто толком ничего не делает. Сестра там сейчас не живет. Она уже разговаривала с этим соседом, сказала, что сообщит в опеку. Но он ответил, что ему все равно. В чате пишут, что там творится что‑то страшное. Есть запись звуков за стенкой. Просим полицию и органы опеки города Барнаула навестить эту семью и, если все подтвердится, спасти детей от жестокости».

Правоохранители намерены тщательно проверить условия проживания детей, установить все обстоятельства происходящего и принять исчерпывающие меры для защиты несовершеннолетних. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках действующего законодательства, уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что на Алтае возбудили дело после госпитализации 11 детей из реабилитационного центра. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 10

Avatar Picture
Иванна

13:21:46 14-02-2026

Пока в сетях не напишут, ваще не чешутся, никто от слова совсем. Потом напишут, куда смотрели соседи.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:43 15-02-2026

Иванна (13:21:46 14-02-2026) Пока в сетях не напишут, ваще не чешутся, никто от слова сов... Лично для меня страшно , если бы у соседей дети не шумели .
Это ненормально , если дети не смеются и не плачут , всегда тихие , такое подозрительно что их родители пичкают какой-нибудь отравой , ядами , психотропами и потому они всегда молчат .
Даже наверняка , ТИХИЕ ДЕТИ ТОЛЬКО У ПРЕСТУПНИКОВ совершающих преступление против своих детей .

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:48 14-02-2026

100% надзорные органы вообще не в курсе

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:28 14-02-2026

Гость (13:54:48 14-02-2026) 100% надзорные органы вообще не в курсе ... а как ты это представляешь? Опека должна ходить по всем семьям с детьми раз в неделю? Они те ещё... (столкнулся с необходимостью недвигу продать), но ведь они не заглянут в каждую семью. А сигнал поступил - обязаны отработать

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:01:08 14-02-2026

Правоохранители намерены тщательно проверить условия проживания детей, установить все обстоятельства происходящего и принять исчерпывающие меры для защит

Да ё-мое, туда скачками надо лететь , а не намерениями трясти. Лодыри, привыкли за зарплатой приходить и считать, что уже этим отработали её.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:52 14-02-2026

Может хватит в чужие дела лезть? Совсем уже осатанели! Только подглядывать и подслушивать способны!

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:27:48 14-02-2026

Маньяк, истязающий своих детей, забеспокоился?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:47 14-02-2026

в нашем доме таких семьи - две. одна мать-одиночка уже по-моему с ума сошла, ужасно всё с ее тремя детьми. и вторая семья там психопактка мать и странный батя - 2 пацана - 5 класс и 2 класс примерно, как они издеваются это ужас. старший уже весь дерганый и сам с собой разговаривает

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:57:43 15-02-2026

Гость (21:24:47 14-02-2026) в нашем доме таких семьи - две. одна мать-одиночка уже по-м... В Барнауле многие сами с собой разговаривают , особенно перед зеркалом .

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:01:49 14-02-2026

а у меня нью-горожанин, живущий этажом выше, ревёт ночами, как Годзилла и кем- то стучит по полу очень сильно. куда обратиться, чтобы надежнее- в полицию или к участковому? сама с разборками боюсь идти, вдруг он нарик или маньяк.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров