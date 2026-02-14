"Творится что-то страшное". Жители Барнаула просят проверить соседей из-за детских криков
Барнаульцы обратились за помощью к правоохранителям
14 февраля 2026, 13:16, ИА Амител
В Барнауле жители дома на улице Балтийской обратились с отчаянной просьбой о помощи. По их словам, соседи систематически применяют физическое насилие к детям. После того как история получила огласку, полиция Барнаула инициировала проверку.
Обращение к властям и правоохранителям опубликовала Кристина Зуйкова, пишет Barnaul 22. В своем сообщении она подробно описала ситуацию:
«У сестры в доме на ул. Балтийской соседи регулярно слышат, как в квартире избивают детей. Но никто толком ничего не делает. Сестра там сейчас не живет. Она уже разговаривала с этим соседом, сказала, что сообщит в опеку. Но он ответил, что ему все равно. В чате пишут, что там творится что‑то страшное. Есть запись звуков за стенкой. Просим полицию и органы опеки города Барнаула навестить эту семью и, если все подтвердится, спасти детей от жестокости».
Правоохранители намерены тщательно проверить условия проживания детей, установить все обстоятельства происходящего и принять исчерпывающие меры для защиты несовершеннолетних. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках действующего законодательства, уточнили в МВД.
Ранее сообщалось, что на Алтае возбудили дело после госпитализации 11 детей из реабилитационного центра. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
13:21:46 14-02-2026
Пока в сетях не напишут, ваще не чешутся, никто от слова совсем. Потом напишут, куда смотрели соседи.
00:53:43 15-02-2026
Иванна (13:21:46 14-02-2026) Пока в сетях не напишут, ваще не чешутся, никто от слова сов... Лично для меня страшно , если бы у соседей дети не шумели .
Это ненормально , если дети не смеются и не плачут , всегда тихие , такое подозрительно что их родители пичкают какой-нибудь отравой , ядами , психотропами и потому они всегда молчат .
Даже наверняка , ТИХИЕ ДЕТИ ТОЛЬКО У ПРЕСТУПНИКОВ совершающих преступление против своих детей .
13:54:48 14-02-2026
100% надзорные органы вообще не в курсе
18:16:28 14-02-2026
Гость (13:54:48 14-02-2026) 100% надзорные органы вообще не в курсе ... а как ты это представляешь? Опека должна ходить по всем семьям с детьми раз в неделю? Они те ещё... (столкнулся с необходимостью недвигу продать), но ведь они не заглянут в каждую семью. А сигнал поступил - обязаны отработать
17:01:08 14-02-2026
Правоохранители намерены тщательно проверить условия проживания детей, установить все обстоятельства происходящего и принять исчерпывающие меры для защит
Да ё-мое, туда скачками надо лететь , а не намерениями трясти. Лодыри, привыкли за зарплатой приходить и считать, что уже этим отработали её.
18:20:52 14-02-2026
Может хватит в чужие дела лезть? Совсем уже осатанели! Только подглядывать и подслушивать способны!
20:27:48 14-02-2026
Маньяк, истязающий своих детей, забеспокоился?
21:24:47 14-02-2026
в нашем доме таких семьи - две. одна мать-одиночка уже по-моему с ума сошла, ужасно всё с ее тремя детьми. и вторая семья там психопактка мать и странный батя - 2 пацана - 5 класс и 2 класс примерно, как они издеваются это ужас. старший уже весь дерганый и сам с собой разговаривает
00:57:43 15-02-2026
Гость (21:24:47 14-02-2026) в нашем доме таких семьи - две. одна мать-одиночка уже по-м... В Барнауле многие сами с собой разговаривают , особенно перед зеркалом .
22:01:49 14-02-2026
а у меня нью-горожанин, живущий этажом выше, ревёт ночами, как Годзилла и кем- то стучит по полу очень сильно. куда обратиться, чтобы надежнее- в полицию или к участковому? сама с разборками боюсь идти, вдруг он нарик или маньяк.