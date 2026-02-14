"Творится что-то страшное". Жители Барнаула просят проверить соседей из-за детских криков

Барнаульцы обратились за помощью к правоохранителям

14 февраля 2026, 13:16, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле жители дома на улице Балтийской обратились с отчаянной просьбой о помощи. По их словам, соседи систематически применяют физическое насилие к детям. После того как история получила огласку, полиция Барнаула инициировала проверку.

Обращение к властям и правоохранителям опубликовала Кристина Зуйкова, пишет Barnaul 22. В своем сообщении она подробно описала ситуацию:

«У сестры в доме на ул. Балтийской соседи регулярно слышат, как в квартире избивают детей. Но никто толком ничего не делает. Сестра там сейчас не живет. Она уже разговаривала с этим соседом, сказала, что сообщит в опеку. Но он ответил, что ему все равно. В чате пишут, что там творится что‑то страшное. Есть запись звуков за стенкой. Просим полицию и органы опеки города Барнаула навестить эту семью и, если все подтвердится, спасти детей от жестокости».

Правоохранители намерены тщательно проверить условия проживания детей, установить все обстоятельства происходящего и принять исчерпывающие меры для защиты несовершеннолетних. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках действующего законодательства, уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что на Алтае возбудили дело после госпитализации 11 детей из реабилитационного центра. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.