Два автомобиля и маршрутка столкнулись в алтайском городе

Проезд по улице оказался перекрыт

02 марта 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутного автобуса, сообщает "Инцидент Рубцовск".

По информации очевидцев, авария случилась на улице Заводской в районе пересечения с переулком Гоголевским.

Движение транспорта перекрыли, водители были вынуждены искать объезд.

О наличии пострадавших и обстоятельствах происшествия не уточняется.

Напомним, 2 марта в Рубцовском районе при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погибли два человека.