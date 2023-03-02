Два автомобиля и маршрутка столкнулись в алтайском городе
Проезд по улице оказался перекрыт
02 марта 2023, 14:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутного автобуса, сообщает "Инцидент Рубцовск".
По информации очевидцев, авария случилась на улице Заводской в районе пересечения с переулком Гоголевским.
Движение транспорта перекрыли, водители были вынуждены искать объезд.
О наличии пострадавших и обстоятельствах происшествия не уточняется.
Напомним, 2 марта в Рубцовском районе при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погибли два человека.
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