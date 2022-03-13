Алтай получит более миллиарда на создание инфраструктуры для обращения с ТКО

Республика Алтай получит более 1 млрд рублей до конца 2024 года на создание инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает правительство региона.

Алтай стал одним из шести пилотных регионов страны по созданию инфраструктуры для ТКО. Деньги закреплены на 2023-2024 годы. Власти республики планируют построить новый полигон в Майминском районе мощностью около 100-150 тыс. тонн в год. Он решит проблему заполненного полигона в 2,6 км от райцентра, отходы на котором складировали с 2011 года.

На новом полигоне планируется строительство современного комплекса по сортировке, обработке, утилизации и захоронению ТКО. К 1 января 2025 года в регионе должно обрабатываться не менее 40% от общего объёма отходов.