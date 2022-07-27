В Алтайском крае полным ходом идёт уборочная кампания. Хозяйства региона используют при уборке новую технику, которую приобрели в этом году в рамках «технического перевооружения». Несмотря на опасения, которые высказывали некоторые СМИ и ряд экспертов, аграрии смогли увеличить площади посевов и рассчитывают на хороший урожай.

Какую новую сельхозтехнику получили хозяйства Алтайского края?

174 зерноуборочных комбайна приобрели аграрии Алтайского края в первом полугодии 2022 года. Это на 40 комбайнов (23%, — прим. ред.) больше, чем год назад.

Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, больше всего новой зерноуборочной техники в этом году приобрели в Рубцовском, Троицком, Ребрихинском, Смоленском и Заринском районах.

В Минсельхозе отмечают, что новые машины уже выводят на поля. В регионе началась уборка озимых культур.

Но не только комбайны закупали в этом году хозяйства Алтайского края. В числе «новинок», которыми теперь пользуются аграрии, — тракторы, посевная техника, сушильное оборудование и другие виды спецоборудования и машин.

Только в Немецком национальном районе с начала года в новую технику и оборудование инвестировали 212 млн рублей. Это в 2,8 раза больше аналогичного периода прошлого года, отмечают в министерстве. А всего с 2018 года немецкие хозяйства на «техперевооружение» направили более 600 млн рублей.

Важнейшей задачей АПК является сохранение продовольственной независимости страны, отмечает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Необходимо сохранить темпы технической модернизации производства и реализации инвестиционных проектов, продолжить работу по импортозамещению, в первую очередь — в сфере селекции и генетики, по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, комплексному развитию сельских территорий», — считает Виктор Томенко, который возглавляет в Государственном совете России комиссию по направлению «Сельское хозяйство».

Ещё в марте 2022 года он отмечал, что в отношении агропромышленного комплекса приняты важные решения на федеральном уровне: увеличены объёмы поддержки программы льготного кредитования и льготного лизинга сельхозтехники, предусмотрены кредитные каникулы для аграриев и пролонгация сроков льготных кредитных договоров. «Эти решения нацелены на снятие наиболее острых вопросов и поддержат наших аграриев в самый ответственный момент — в период подготовки и проведения сезонных полевых работ», — сказал губернатор.

Фото: amic.ru

К уборке каких культур уже приступили в Алтайском крае?

Лён-долгунец

Во-первых, алтайские аграрии приступили к уборке льна-долгунца. Об этом ещё 13 июля сообщила Бийская льняная компания. Предприятие — один из лидеров рынка этого сырья в России. В 2022 году компания засеяла льном более 3200 гектаров. Посевы этой культуры расположены в Целинном и Троицком районах.

В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края сообщили, что Бийская льняная компания в этом году также провела «техническое перевооружение». В частности, предприятие приобрело два трактора, семь почвообрабатывающих агрегатов, два опрыскивателя, а также две единицы оборудования для переработки льна.

При этом в министерстве подчёркивают: на государственном уровне предприятиям, занимающимся выращиванием культуры, предусмотрена господдержка на «техперевооружение».

В рамках этой программы Бийской льняной компании в 2022 году предоставлена компенсация части затрат в объёме 13,6 миллиона рублей.

Уборка овощей

На полях Алтайского края уже созрел картофель скороспелых сортов. И хозяйства региона, которые занимаются промышленным выращиванием овощей, объявили старт уборочной кампании.

Так, начали копать картофель в хозяйстве Валерия Черенкова Первомайского района. К сбору урожая готовы и «Русский овощ» (Первомайский район), и ООО «Сатурн-2» (Первомайский район), и ООО «СоюзАгро» (Кытмановский район).

В Минсельхозе отмечают, что в ближайшее время молодой картофель будет доступен для покупки в торговых сетях и на рынках Алтайского края.

Кроме того, алтайские фермеры приступили к уборке кабачков, ранней белокочанной, пекинской и цветной капусты. По крайней мере, об этом объявили в Рубцовском районе. А в Угловском районе собрали первый урожай редиса.

На подходе ранняя столовая свёкла.

Заготовка кормов

Заготовка запаса кормов на предстоящую зимовку — тоже важный сектор в летней работе аграриев. По оперативным данным на 26 июля, алтайские аграрии заготовили 627 тысяч тонн грубых и сочных кормов. Из этого объёма 482 тысячи тонн — сенаж. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона, кормозаготовительная кампания идёт во всех районах края.

Высокими темпами сенаж готовят в хозяйствах Локтевского, Павловского, Петропавловского районов, а также в Михайловском, Усть-Пристанском, Кытмановском и Змеиногорском.

Фото: amic.ru

А сколько всего сельхозкультур посеяли в Алтайском крае?

В 2022 году в Алтайском крае сельхозкультурами засеяны большие площади, чем в прошлом.

Как рассказывал 20 июня на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Сергей Межин, по ряду культур плановые показатели перевыполнены.

«Яровой сев проведён на площади 4,7 миллиона гектаров. Общая посевная площадь составила 5,3 миллиона гектаров, что выше уровня прошлого года на 128 тысяч гектаров. Зерновых и зернобобовых культур посеяли 3,3 миллиона гектаров, технических культур — 1,4 миллиона гектаров, в том числе масличных культур — 1,37 миллиона гектаров, сахарной свёклы — 25,2 тысячи гектаров», — сообщил Сергей Межин.