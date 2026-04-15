Тарифы на домашний интернет могут вырасти на 30% из‑за новых правил Минцифры

Ведомство уже анонсировало изменения для провайдеров, но рискуют платить больше абоненты

15 апреля 2026, 09:59, ИА Амител

Инициатива Минцифры по изменению правил работы интернет‑провайдеров может привести к значительному росту тарифов. По итогам 2026 года они могут увеличиться не на 8–10%, как ожидалось ранее, а сразу на 30%. Об этом в комментарии "Газете.ru" сообщил гендиректор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Суть предложений сводится к двум ключевым мерам: введению платных лицензий и обязательности подключения к системе оперативно‑разыскных мероприятий для оказания услуг связи.

По словам Кускова, все связанные с этим расходы в конечном счете будут переложены на абонентов — однако точный размер нагрузки станет понятен только после утверждения стоимости лицензий.

Сильнее всего нововведения затронут небольших провайдеров. Им, вероятно, придется либо объединяться в крупные структуры, либо продавать бизнес.

В Минцифры отмечают, что инициатива находит положительный отклик у крупных игроков отрасли. Представитель ведомства заверил, что изменения пойдут на пользу абонентам: они повысят эффективность выполнения требований законодательства в сфере запрета доступа к определенным ресурсам и не позволят недобросовестным участникам рынка обходить установленные ограничения.

По предварительным данным СМИ, планируется ввести три типа лицензий стоимостью от 1 миллиона до 50 миллионов рублей, а также запретить выдачу таких разрешений индивидуальным предпринимателям. При этом эксперты не исключают, что в ходе обсуждения предложения могут быть скорректированы.

Ранее назвали условие введения "белых списков" для домашнего интернета. Для этого необходимы соответствующие решения Минцифры и РКН.