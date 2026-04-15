Тарифы на домашний интернет могут вырасти на 30% из‑за новых правил Минцифры
Ведомство уже анонсировало изменения для провайдеров, но рискуют платить больше абоненты
15 апреля 2026, 09:59, ИА Амител
Инициатива Минцифры по изменению правил работы интернет‑провайдеров может привести к значительному росту тарифов. По итогам 2026 года они могут увеличиться не на 8–10%, как ожидалось ранее, а сразу на 30%. Об этом в комментарии "Газете.ru" сообщил гендиректор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Суть предложений сводится к двум ключевым мерам: введению платных лицензий и обязательности подключения к системе оперативно‑разыскных мероприятий для оказания услуг связи.
По словам Кускова, все связанные с этим расходы в конечном счете будут переложены на абонентов — однако точный размер нагрузки станет понятен только после утверждения стоимости лицензий.
Сильнее всего нововведения затронут небольших провайдеров. Им, вероятно, придется либо объединяться в крупные структуры, либо продавать бизнес.
В Минцифры отмечают, что инициатива находит положительный отклик у крупных игроков отрасли. Представитель ведомства заверил, что изменения пойдут на пользу абонентам: они повысят эффективность выполнения требований законодательства в сфере запрета доступа к определенным ресурсам и не позволят недобросовестным участникам рынка обходить установленные ограничения.
По предварительным данным СМИ, планируется ввести три типа лицензий стоимостью от 1 миллиона до 50 миллионов рублей, а также запретить выдачу таких разрешений индивидуальным предпринимателям. При этом эксперты не исключают, что в ходе обсуждения предложения могут быть скорректированы.
10:10:22 15-04-2026
"изменения пойдут на пользу абонентам" - заботятся...
10:39:53 15-04-2026
>> инициатива находит положительный отклик у крупных игроков отрасли>> ну еще бы... мелкие уйдут, у четверки будут развязаны руки по тарифам
10:56:42 15-04-2026
Тариф "Слежка и цензура" с опцией "Тьфу на Конституцию"
11:02:56 15-04-2026
Очень хочется отказаться от интернета совсем, надоели манипуляции с интернетом, власть хочет превратить его в надсмотрщика, телевизор уже не смотрим осталось отказаться от интернета, пусть власть сама себя слушает и следит за собой.
11:18:36 15-04-2026
Вы что телевизор не уважаете?
11:09:07 15-04-2026
а ты дорогой товарищ устанавливая у себя интернет ты что не понимаешь что саму сеть интернет разрабатывал Пентагон? всю его структуру и так чтобы следить. Поэтому следить за тобой из интренета будут 100% круглосуточно но лучше чтобы следили свои а не пендосня. А если ты спецом предпочитаешь пендосню то надо уже поподробнее рассмотреть кто ты такой? и кто твой хозяин
12:01:10 15-04-2026
Гость (11:09:07 15-04-2026) а ты дорогой товарищ устанавливая у себя интернет ты что не ..лучше чтобы следили свои а не пендосня.. Обычным людям пофиг слежка пендосни, примерно как слежка марсиан. Наши граждане в большинстве своём в тех краях никогда не были и не собираются ехать!))))
18:34:38 15-04-2026
Свои близко и всегда готовы продемонстрировать закон Ома на практике, а американцы далеко. Выбор очевиден
11:11:48 15-04-2026
Главное, что это всё для нашей пользы
Это так мило
11:33:13 15-04-2026
Гость (11:11:48 15-04-2026) ... и за наш счет
12:55:07 15-04-2026
сплошная забота о нас
14:51:15 15-04-2026
пора отказываться от интернета
спокойно могу отказаться, без стресса
дел вокруг по горло