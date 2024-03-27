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Еще один модернизированный трамвай вышел на линию в Барнауле

С начала действия программы на ремонт трамваев потратили более 100 млн рублей

27 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Обновленный трамвай / Фото: barnaul.org
Обновленный трамвай / Фото: barnaul.org

Еще один трамвай после капитального ремонта вышел на линию в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Продолжение программы капитально-восстановительного ремонта подвижного состава помогает продлить срок службы трамваев еще на десять лет, также делает их более комфортными для наших пассажиров", - сказала замначальника трамвайного депо по эксплуатации Ирина Чайкина.

Отремонтированный трамвай работает на седьмом маршруте. В 2024-м году модернизируют еще два трамвая. На эти цели выделили 13 миллионов рублей.

С начала программы в Горэлектротрансе на ремонт трамваев потратили более 100 миллионов рублей.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 17

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Сергей

10:33:20 27-03-2024

Из трёх один?

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Сергей

11:03:15 27-03-2024

Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?

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Гость

11:14:08 27-03-2024

Сергей (11:03:15 27-03-2024) Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?... Там же, где 41 новый автобус.

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Жора

11:41:55 27-03-2024

Сергей (11:03:15 27-03-2024) Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?... ждут модернизации.

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гость

14:07:54 27-03-2024

Сергей (11:03:15 27-03-2024) Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?... На линии, маршрут №2

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Гость

11:03:28 27-03-2024

А куда делись новые трамваи?

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Повсекакий

11:35:30 27-03-2024

Гость (11:03:28 27-03-2024) А куда делись новые трамваи?... Они сыпятся кругом,постоянно их там шаманят.Друг рассказывал,что они в депо все торчат,толком не ездят.Так ,что ,разрешите поздравить с покупочкой.

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Гость

12:15:02 27-03-2024

Повсекакий (11:35:30 27-03-2024) Они сыпятся кругом,постоянно их там шаманят.Друг рассказывал... А что, срок гарантиикончился? Их нарочно держали год в депо, чтобы не производитель делал ремонт по гарантии, а самим за счет барнаульского бюджета?

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Гость

12:47:41 27-03-2024

Повсекакий (11:35:30 27-03-2024) Они сыпятся кругом,постоянно их там шаманят.Друг рассказывал... Опять поклеп на деятельность Шеломенцева? Вопрос тогда такой, чем он вообще в городе занимался? С мостом беда, с трамваями тоже с транспортом автомобильным совсем худо...

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Гость

12:54:22 27-03-2024

Гость (11:03:28 27-03-2024) А куда делись новые трамваи?... Да успокойтесь, ездят они... по 2ке, лично сегодня на нём ехал, ощущения двойственные- сидя ехать очень удобно, просторно, а вот стоя- нифига подобного! Пол не ровный, как в чешских трамваях, а какие-то постоянно ступеньки, проход тесный очень... двери закрываютс-открываются мееееедленно, ну, это у белорусов стиль такой, ещё на лифтах выучили... Ездят очень бодро и резво, это да!

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Гость

14:53:35 27-03-2024

Гость (12:54:22 27-03-2024) Да успокойтесь, ездят они... по 2ке, лично сегодня на нём ех... Один или два из десяти?

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Гость

12:28:50 27-03-2024

Барнаульские трамвайщики хотят работать только со старыми татрами, которые имеют самую примитивную конструкцию, не требуют особого ухода и доступны малограмотным. Поэтому постоянно саботируют новую технику. Не хотят учиться управлять и обслуживать современные вагоны.

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Гость

12:45:28 27-03-2024

Что скрывают власти за исчезновением белорусских трамваев? Странно. Как бы не слышат людей их вопросы, а где новые трамваи. Задаем уже 3 месяца...

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Гость

12:51:11 27-03-2024

Высокопольный отечественный трамвай КТМ-19 стоит 22млн, Посчитайте деньги потраченные на тендер белорусов и средства, вбуханные в модернизацию. Сколько новых трамваев могло появиться в Барнауле и почему это не произошло из за бездарных руководителей города? Вы хоть ямки то закатайте на Ленина асфальтом, где Октябрьское ДЭУ.
Белорусы стоят в депо, хотя трындели, что до конца февраля все выйдут на линию.

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Чучмек

13:32:46 27-03-2024

Гость (12:51:11 27-03-2024) Высокопольный отечественный трамвай КТМ-19 стоит 22млн, Посч... КТМ-19 не выпускается с 2012 года

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Ната

19:13:47 27-03-2024

Вот бы сами руководители поездили на работу в час-пик на транспорте в Барнауле и постояли бы зимой на остановках!!В этом году -это вообще беспредел полнейший!

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Гость

07:06:55 28-03-2024

Ната (19:13:47 27-03-2024) Вот бы сами руководители поездили на работу в час-пик на тра... На трамваях просто перестала ездить в этом году:увеличилось время ожидания трамвая на 10мин, народу по этому набивается очень много, на многих маршрутах нет кондукторов,приходится выходить в первую дверь, толкотня ужасная. Такое ощущение, что отживает уже этот вид транспорта.

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