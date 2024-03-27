Еще один модернизированный трамвай вышел на линию в Барнауле

С начала действия программы на ремонт трамваев потратили более 100 млн рублей

27 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Обновленный трамвай / Фото: barnaul.org

Еще один трамвай после капитального ремонта вышел на линию в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Продолжение программы капитально-восстановительного ремонта подвижного состава помогает продлить срок службы трамваев еще на десять лет, также делает их более комфортными для наших пассажиров", - сказала замначальника трамвайного депо по эксплуатации Ирина Чайкина.

Отремонтированный трамвай работает на седьмом маршруте. В 2024-м году модернизируют еще два трамвая. На эти цели выделили 13 миллионов рублей.

С начала программы в Горэлектротрансе на ремонт трамваев потратили более 100 миллионов рублей.