Еще один модернизированный трамвай вышел на линию в Барнауле
С начала действия программы на ремонт трамваев потратили более 100 млн рублей
27 марта 2024, 10:31, ИА Амител
Еще один трамвай после капитального ремонта вышел на линию в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"Продолжение программы капитально-восстановительного ремонта подвижного состава помогает продлить срок службы трамваев еще на десять лет, также делает их более комфортными для наших пассажиров", - сказала замначальника трамвайного депо по эксплуатации Ирина Чайкина.
Отремонтированный трамвай работает на седьмом маршруте. В 2024-м году модернизируют еще два трамвая. На эти цели выделили 13 миллионов рублей.
С начала программы в Горэлектротрансе на ремонт трамваев потратили более 100 миллионов рублей.
10:33:20 27-03-2024
Из трёх один?
11:03:15 27-03-2024
Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?
11:14:08 27-03-2024
Сергей (11:03:15 27-03-2024) Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?... Там же, где 41 новый автобус.
11:41:55 27-03-2024
Сергей (11:03:15 27-03-2024) Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?... ждут модернизации.
14:07:54 27-03-2024
Сергей (11:03:15 27-03-2024) Тишина,а где 10 белорусских трамваев ?... На линии, маршрут №2
11:03:28 27-03-2024
А куда делись новые трамваи?
11:35:30 27-03-2024
Гость (11:03:28 27-03-2024) А куда делись новые трамваи?... Они сыпятся кругом,постоянно их там шаманят.Друг рассказывал,что они в депо все торчат,толком не ездят.Так ,что ,разрешите поздравить с покупочкой.
12:15:02 27-03-2024
Повсекакий (11:35:30 27-03-2024) Они сыпятся кругом,постоянно их там шаманят.Друг рассказывал... А что, срок гарантиикончился? Их нарочно держали год в депо, чтобы не производитель делал ремонт по гарантии, а самим за счет барнаульского бюджета?
12:47:41 27-03-2024
Повсекакий (11:35:30 27-03-2024) Они сыпятся кругом,постоянно их там шаманят.Друг рассказывал... Опять поклеп на деятельность Шеломенцева? Вопрос тогда такой, чем он вообще в городе занимался? С мостом беда, с трамваями тоже с транспортом автомобильным совсем худо...
12:54:22 27-03-2024
Гость (11:03:28 27-03-2024) А куда делись новые трамваи?... Да успокойтесь, ездят они... по 2ке, лично сегодня на нём ехал, ощущения двойственные- сидя ехать очень удобно, просторно, а вот стоя- нифига подобного! Пол не ровный, как в чешских трамваях, а какие-то постоянно ступеньки, проход тесный очень... двери закрываютс-открываются мееееедленно, ну, это у белорусов стиль такой, ещё на лифтах выучили... Ездят очень бодро и резво, это да!
14:53:35 27-03-2024
Гость (12:54:22 27-03-2024) Да успокойтесь, ездят они... по 2ке, лично сегодня на нём ех... Один или два из десяти?
12:28:50 27-03-2024
Барнаульские трамвайщики хотят работать только со старыми татрами, которые имеют самую примитивную конструкцию, не требуют особого ухода и доступны малограмотным. Поэтому постоянно саботируют новую технику. Не хотят учиться управлять и обслуживать современные вагоны.
12:45:28 27-03-2024
Что скрывают власти за исчезновением белорусских трамваев? Странно. Как бы не слышат людей их вопросы, а где новые трамваи. Задаем уже 3 месяца...
12:51:11 27-03-2024
Высокопольный отечественный трамвай КТМ-19 стоит 22млн, Посчитайте деньги потраченные на тендер белорусов и средства, вбуханные в модернизацию. Сколько новых трамваев могло появиться в Барнауле и почему это не произошло из за бездарных руководителей города? Вы хоть ямки то закатайте на Ленина асфальтом, где Октябрьское ДЭУ.
Белорусы стоят в депо, хотя трындели, что до конца февраля все выйдут на линию.
13:32:46 27-03-2024
Гость (12:51:11 27-03-2024) Высокопольный отечественный трамвай КТМ-19 стоит 22млн, Посч... КТМ-19 не выпускается с 2012 года
19:13:47 27-03-2024
Вот бы сами руководители поездили на работу в час-пик на транспорте в Барнауле и постояли бы зимой на остановках!!В этом году -это вообще беспредел полнейший!
07:06:55 28-03-2024
Ната (19:13:47 27-03-2024) Вот бы сами руководители поездили на работу в час-пик на тра... На трамваях просто перестала ездить в этом году:увеличилось время ожидания трамвая на 10мин, народу по этому набивается очень много, на многих маршрутах нет кондукторов,приходится выходить в первую дверь, толкотня ужасная. Такое ощущение, что отживает уже этот вид транспорта.