Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026

Немецкие спортсмены возглавили турнирную таблицу в парном катании в Милане

16 февраля 2026, 08:46, ИА Амител

Фигуристы / Фото: X / thewaitisogre

На Олимпийских играх в Милане завершились выступления спортивных пар в короткой программе, по итогам которой определились промежуточные лидеры соревнований, пишет "Газета.ru".

Первое место заняли представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Судьи оценили их прокат в 80,01 балла, что позволило дуэту захватить лидерство в турнирной таблице.

Вплотную к немецким спортсменам расположились фигуристы из Грузии — Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Их результат составил 75,46 балла, благодаря чему они занимают вторую строчку соревнований.

Третье место досталось канадской паре — Лиа Перейра и Треннт Мишо. Спортсмены заработали 74,60 балла по итогам короткой программы.

Стоит отметить, что Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин — не новички на международной арене. В их спортивной копилке уже есть престижные награды. Они являются действующими чемпионами Европы, а также дважды становились призерами чемпионатов мира, завоевав серебряную и бронзовую медали.

