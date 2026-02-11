Сноубордист из Австралии сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

После происшествия Кэма Болтона доставили вертолетом в Милан

Австралийский спортсмен Кэм Болтон оказался в больнице с двумя переломами шейного отдела позвоночника — травму он получил на тренировке по сноуборд‑кроссу накануне Олимпийских игр. Об этом сообщил телеканал ESPN.

По информации источника, спортсмен обратился за медицинской помощью лишь на следующий день после падения. После проведения рентгена, который подтвердил переломы, Болтона экстренно доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения.

Кэму Болтону 35 лет. Для него предстоящая Олимпиада в Италии должна была стать четвертой в карьере. Ранее он выступал на Играх 2014, 2018 и 2022 годов. Спортсмен имеет в активе серебряную медаль чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд‑кроссу.

Индивидуальные соревнования по сноуборд‑кроссу на Олимпиаде запланированы на 12 февраля, смешанные — на 15 февраля. Завершатся Игры 22 февраля. Травма ставит под вопрос участие Болтона в предстоящих стартах.

Кроме того, после падения на тренировке перед выступлением на зимней Олимпиаде в Италии госпитализировали канадского сноубордиста, трехкратного призера Олимпийских игр Марка Макморриса.

