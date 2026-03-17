Юрист: работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам
Трудовой кодекс России регламентирует индексацию с учетом роста потребительских цен на товары и услуги
17 марта 2026, 10:36, ИА Амител
Обязанность работодателей повышать зарплаты сотрудникам закреплена в законодательстве, однако в РФ отсутствует единый порядок и четкие сроки проведения индексации.
Как пояснила в беседе с РИА Новости Надежда Черных, заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), конкретные механизмы повышения зарплат определяются внутренними документами компаний и отраслевыми соглашениями.
«Повышение уровня реального содержания заработной платы является обязанностью работодателя. Однако в связи с отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно‑правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями», — подчеркнула эксперт.
Черных обратила внимание на то, что Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей проводить индексацию зарплат с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. При этом расчет индекса потребительских цен осуществляется в соответствии с официальной статистической методологией.
Юрист также отметила важный нюанс: даже если в организации отсутствует внутренний документ, который регламентирует порядок индексации, это не снимает с работодателя обязанности повышать заработную плату сотрудникам.
За несоблюдение требований об индексации предусмотрена административная ответственность. Нарушителям могут вынести предупреждение либо назначить штраф должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 1000 до 5000 рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей. Как отметил аналитик, теперь заработная плата всегда будет выше этого уровня.
10:41:12 17-03-2026
Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика. Если человеку не достаточно дохода, то он идет на рынок труда ищет бОльшую оплату за свой труд, делов то. А бывший работодатель вправе поднять и тем самым задержать ценного сотрудника, либо попрощаться. Кто сидит на попе ровно и кого все устраивает зачем лезть в эту кухню? Это же микроменеджмент.
10:48:50 17-03-2026
Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... Дело в том что повышать надо и здесь и там.
10:50:18 17-03-2026
Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... Чем быстрее человек поймет, что ему ни кто ни чего не должен и выйдет из позиции жертвы или инфантила, то лучше станет именно его жизнь!
13:38:36 17-03-2026
Гость (10:50:18 17-03-2026) Чем быстрее человек поймет, что ему ни кто ни чего не должен... если б ты мне должен был я бы в инспекции не обращался. Пришел бы с паяльником и утюгом к тебе и ты бы все заплатил. И что должен и что не должен
Государство оно всегда смягчает отношение между хозяевами бизнеса и эксплуатируемыми бизнесом работниками. Смягчает законами предотвращая народный бунт который вот в эпоху Стеньки Разина не предотвращали и поэтому вместо государства был Стенька
15:35:37 17-03-2026
умный (13:38:36 17-03-2026) если б ты мне должен был я бы в инспекции не обращался. Приш... Если вы, уважаемый, будете по улице ходить в руках паяльник и утуг, то вас непременно примут доблестные органы и увезут в больничку ввиду весеннего обострения и вашего неадекватного поведения.
10:51:06 17-03-2026
Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... После слов " у нас рыночная экономика" можно дальше не читать.
18:31:10 17-03-2026
Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... у работодателя всегда ответ один, в за забором очередь стоит на твое место, вот только я что то ее там не наблюдаю.
10:44:09 17-03-2026
За несоблюдение требований об индексации предусмотрена административная ответственность/// Вот пусть трудовые инспекции ходят и изучают документацию работодателя, происходит повышение или нет
10:48:18 17-03-2026
Нам раз в год на процент инфляции в стране повышает.
10:55:34 17-03-2026
Многие предприятия и рады бы были повысить, но благодаря "заботе" нашего правительства не с чего! И так еле на плаву держатся.
10:58:15 17-03-2026
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения (народная мудрость)
11:04:19 17-03-2026
расчет индекса потребительских цен осуществляется в соответствии с официальной статистической методологией."
Подозреваю,что индекс потребительских цен окажется даже ниже официальной инфляции за год. Инфляция-5,59% Значит все,кому увеличили зарплату выше этого процента, должны деньги вернуть работодателю?
Оно кому-то надо?
11:25:58 17-03-2026
Столько неуместного обсуждается депутатами, а важное, типа: исключить коллизию правового поля, связанную с "отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно‑правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями» - ГДЕ?!
12:01:05 17-03-2026
Так пусть и государство пособие по безработице платит в районе средней ЗП и индексирует каждый год, а это на минуточку сейчас 50000...100000 в их статистиках. Я тогда с удовольствием на шее у государства официально посижу, в "серую" конечно продолжу приносить себе пользу.