Юрист: работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам

Трудовой кодекс России регламентирует индексацию с учетом роста потребительских цен на товары и услуги

17 марта 2026, 10:36, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Обязанность работодателей повышать зарплаты сотрудникам закреплена в законодательстве, однако в РФ отсутствует единый порядок и четкие сроки проведения индексации.

Как пояснила в беседе с РИА Новости Надежда Черных, заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), конкретные механизмы повышения зарплат определяются внутренними документами компаний и отраслевыми соглашениями.

«Повышение уровня реального содержания заработной платы является обязанностью работодателя. Однако в связи с отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно‑правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями», — подчеркнула эксперт.

Черных обратила внимание на то, что Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей проводить индексацию зарплат с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. При этом расчет индекса потребительских цен осуществляется в соответствии с официальной статистической методологией.

Юрист также отметила важный нюанс: даже если в организации отсутствует внутренний документ, который регламентирует порядок индексации, это не снимает с работодателя обязанности повышать заработную плату сотрудникам.

За несоблюдение требований об индексации предусмотрена административная ответственность. Нарушителям могут вынести предупреждение либо назначить штраф должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 1000 до 5000 рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей. Как отметил аналитик, теперь заработная плата всегда будет выше этого уровня.

зарплаты деньги штрафы

Гость

10:41:12 17-03-2026

Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика. Если человеку не достаточно дохода, то он идет на рынок труда ищет бОльшую оплату за свой труд, делов то. А бывший работодатель вправе поднять и тем самым задержать ценного сотрудника, либо попрощаться. Кто сидит на попе ровно и кого все устраивает зачем лезть в эту кухню? Это же микроменеджмент.

Гость

10:48:50 17-03-2026

Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... Дело в том что повышать надо и здесь и там.

Гость

10:50:18 17-03-2026

Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... Чем быстрее человек поймет, что ему ни кто ни чего не должен и выйдет из позиции жертвы или инфантила, то лучше станет именно его жизнь!

умный

13:38:36 17-03-2026

Гость (10:50:18 17-03-2026) Чем быстрее человек поймет, что ему ни кто ни чего не должен... если б ты мне должен был я бы в инспекции не обращался. Пришел бы с паяльником и утюгом к тебе и ты бы все заплатил. И что должен и что не должен
Государство оно всегда смягчает отношение между хозяевами бизнеса и эксплуатируемыми бизнесом работниками. Смягчает законами предотвращая народный бунт который вот в эпоху Стеньки Разина не предотвращали и поэтому вместо государства был Стенька

Гость

15:35:37 17-03-2026

умный (13:38:36 17-03-2026) если б ты мне должен был я бы в инспекции не обращался. Приш... Если вы, уважаемый, будете по улице ходить в руках паяльник и утуг, то вас непременно примут доблестные органы и увезут в больничку ввиду весеннего обострения и вашего неадекватного поведения.

Гость

10:51:06 17-03-2026

Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... После слов " у нас рыночная экономика" можно дальше не читать.

Гость

18:31:10 17-03-2026

Гость (10:41:12 17-03-2026) Не нужно регулировать повышение ЗП. У нас рыночная экономика... у работодателя всегда ответ один, в за забором очередь стоит на твое место, вот только я что то ее там не наблюдаю.

Гость

10:44:09 17-03-2026

За несоблюдение требований об индексации предусмотрена административная ответственность/// Вот пусть трудовые инспекции ходят и изучают документацию работодателя, происходит повышение или нет

Гость

10:48:18 17-03-2026

Нам раз в год на процент инфляции в стране повышает.

Гость

10:55:34 17-03-2026

Многие предприятия и рады бы были повысить, но благодаря "заботе" нашего правительства не с чего! И так еле на плаву держатся.

Стас Пле

10:58:15 17-03-2026

Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения (народная мудрость)

Упырь

11:04:19 17-03-2026

расчет индекса потребительских цен осуществляется в соответствии с официальной статистической методологией."
Подозреваю,что индекс потребительских цен окажется даже ниже официальной инфляции за год. Инфляция-5,59% Значит все,кому увеличили зарплату выше этого процента, должны деньги вернуть работодателю?
Оно кому-то надо?

Гость

11:25:58 17-03-2026

Столько неуместного обсуждается депутатами, а важное, типа: исключить коллизию правового поля, связанную с "отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно‑правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями» - ГДЕ?!

Гость

12:01:05 17-03-2026

Так пусть и государство пособие по безработице платит в районе средней ЗП и индексирует каждый год, а это на минуточку сейчас 50000...100000 в их статистиках. Я тогда с удовольствием на шее у государства официально посижу, в "серую" конечно продолжу приносить себе пользу.

