Трудовой кодекс России регламентирует индексацию с учетом роста потребительских цен на товары и услуги

17 марта 2026, 10:36, ИА Амител

Обязанность работодателей повышать зарплаты сотрудникам закреплена в законодательстве, однако в РФ отсутствует единый порядок и четкие сроки проведения индексации.

Как пояснила в беседе с РИА Новости Надежда Черных, заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), конкретные механизмы повышения зарплат определяются внутренними документами компаний и отраслевыми соглашениями.

«Повышение уровня реального содержания заработной платы является обязанностью работодателя. Однако в связи с отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно‑правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями», — подчеркнула эксперт.

Черных обратила внимание на то, что Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей проводить индексацию зарплат с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. При этом расчет индекса потребительских цен осуществляется в соответствии с официальной статистической методологией.

Юрист также отметила важный нюанс: даже если в организации отсутствует внутренний документ, который регламентирует порядок индексации, это не снимает с работодателя обязанности повышать заработную плату сотрудникам.

За несоблюдение требований об индексации предусмотрена административная ответственность. Нарушителям могут вынести предупреждение либо назначить штраф должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 1000 до 5000 рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

