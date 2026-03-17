Блогеру Лерчек отменили домашний арест из‑за тяжелой болезни
Производство по делу приостановили до выздоровления Валерии Чекалиной
17 марта 2026, 10:10, ИА Амител
Гагаринский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе за границу более 250 млн рублей. Вместо домашнего ареста суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, пишет РИА Новости.
В настоящее время производство по уголовному делу приостановлено — причиной стало тяжелое заболевание обвиняемой. В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка, а через несколько дней была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В данный момент блогер проходит курс лучевой терапии. По словам ее адвоката Юлии Лисановской, болезнь спровоцировала также проблемы со зрением.
Следствие полагает, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия Чекалина совместно с бывшим супругом Артемом и партнером Романом Вишняком, а также иными соучастниками занималась продажей фитнес‑марафонов.
Полученные средства — более 251,5 млн рублей — были переведены в ОАЭ. При проведении операций фигуранты дела представили банку документы с заведомо ложными сведениями.
11:18:13 17-03-2026
Девиз: "Ни дня без новости о Лерчек"!
11:43:33 17-03-2026
Юс (11:18:13 17-03-2026) Девиз: "Ни дня без новости о Лерчек"!... А чем она так знаменита?
11:50:29 17-03-2026
Выздоровления? Она едва ли до осени дотянет