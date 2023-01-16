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Ceкс-символ и икона стиля. Фото несравненной Джины Лоллобриджиды

Легенда итальянского кино скончалась на 96-м году жизни

16 января 2023, 19:24, ИА Амител

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Закон" (1959 г.)

16 января ушла из жизни культовая итальянская актриса, модель и фотожурналист Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

На счету Лоллобриджиды десятки киноработ, но наибольшую известность она получила за роли в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссёра Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) Жана Деланнуа. Более 30 лет назад актриса завершила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре. Выставка её работ с успехом прошла  в Москве в 2003 году, – пишет Life.

Фото самой красивой женщины мира в нашей фотоленте. 

Фото: ТАСС

Комментарии 4

  • Эта та,которая целовала Гагарина.
    16 января, Гость   Ответить
  • Самая красивая актриса в мире.
    16 января, Гость   Ответить
  • Итальянка, на любителя, русские красивее.
    17 января, Гость   Ответить
  • У меня в 80-х был знакомый армян, так он пищал от Майкла Джексона, какой красавчик.
    17 января, Гость   Ответить
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