Курение на остановках и у магазинов хотят запретить в России

Авторы инициативы считают, что курильщики в этих местах мешают людям

11 июля 2024, 18:53, ИА Амител

Сигаретные окурки / Фото: pxhere.com/ru/photo/649426

В Государственной Думе был подготовлен законопроект, который в случае его принятия в России запретит курение возле остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщают "Известия".

В настоящее время запрещено курить в метро, на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах. Инициаторы законопроекта хотят добавить в этот список остановки общественного транспорта и входы в магазины и организации, находящиеся в многоквартирных домах. Они считают, что курение в этих местах мешает ожидающим транспорт людям и создает неудобства для граждан, живущих на вторых этажах или в соседних квартирах на первых этажах.

Законопроект был подготовлен заместителем председателя комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым, главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким и другими депутатами.