Курение на остановках и у магазинов хотят запретить в России
Авторы инициативы считают, что курильщики в этих местах мешают людям
11 июля 2024, 18:53, ИА Амител
В Государственной Думе был подготовлен законопроект, который в случае его принятия в России запретит курение возле остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщают "Известия".
В настоящее время запрещено курить в метро, на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах. Инициаторы законопроекта хотят добавить в этот список остановки общественного транспорта и входы в магазины и организации, находящиеся в многоквартирных домах. Они считают, что курение в этих местах мешает ожидающим транспорт людям и создает неудобства для граждан, живущих на вторых этажах или в соседних квартирах на первых этажах.
Законопроект был подготовлен заместителем председателя комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым, главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким и другими депутатами.
06:55:24 12-07-2024
Люто плюсую!
09:31:18 12-07-2024
Гость (06:55:24 12-07-2024) Люто плюсую!... что-то помню дам про курение в общественных местах принимал. и полиции вменял отлавливать, фиксировать и наказывать...
или ошибаюсь?
и про пиво...
09:14:24 12-07-2024
На остановках самые жирные бычки, пусть курят.
09:22:18 12-07-2024
А чего, остановка ОТ уже под категорию общественных мест не подпадает? Всегда ППСы курящих на остановках штрафовали, когда выявляли! несколько раз видел как штрафовали на Лениском на остановках.
11:34:50 12-07-2024
Гость (09:22:18 12-07-2024) А чего, остановка ОТ уже под категорию общественных мест не ... И давно Вы пеших пэпсов видели? Как раньше- с дубинками, черёмухой и ПМ?
10:02:31 12-07-2024
Давно пора!
01:17:29 13-07-2024
Бред написан. Не мешают, а наносят вред