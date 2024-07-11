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Курение на остановках и у магазинов хотят запретить в России

Авторы инициативы считают, что курильщики в этих местах мешают людям

11 июля 2024, 18:53, ИА Амител

Сигаретные окурки / Фото: pxhere.com/ru/photo/649426
Сигаретные окурки / Фото: pxhere.com/ru/photo/649426

В Государственной Думе был подготовлен законопроект, который в случае его принятия в России запретит курение возле остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщают "Известия".

В настоящее время запрещено курить в метро, на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах. Инициаторы законопроекта хотят добавить в этот список остановки общественного транспорта и входы в магазины и организации, находящиеся в многоквартирных домах. Они считают, что курение в этих местах мешает ожидающим транспорт людям и создает неудобства для граждан, живущих на вторых этажах или в соседних квартирах на первых этажах.

Законопроект был подготовлен заместителем председателя комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым, главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким и другими депутатами.

законы

Комментарии 7

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Гость

06:55:24 12-07-2024

Люто плюсую!

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Мусик

09:31:18 12-07-2024

Гость (06:55:24 12-07-2024) Люто плюсую!... что-то помню дам про курение в общественных местах принимал. и полиции вменял отлавливать, фиксировать и наказывать...
или ошибаюсь?
и про пиво...

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Гость

09:14:24 12-07-2024

На остановках самые жирные бычки, пусть курят.

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Гость

09:22:18 12-07-2024

А чего, остановка ОТ уже под категорию общественных мест не подпадает? Всегда ППСы курящих на остановках штрафовали, когда выявляли! несколько раз видел как штрафовали на Лениском на остановках.

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Гость

11:34:50 12-07-2024

Гость (09:22:18 12-07-2024) А чего, остановка ОТ уже под категорию общественных мест не ... И давно Вы пеших пэпсов видели? Как раньше- с дубинками, черёмухой и ПМ?

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Гость

10:02:31 12-07-2024

Давно пора!

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Гость

01:17:29 13-07-2024

Бред написан. Не мешают, а наносят вред

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