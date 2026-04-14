Удобство доставки и скидки маркетплейсов перетягивают аудиторию у традиционных магазинов

14 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

ТЦ, магазины

Иностранные бренды покидают российские торговые центры из-за высокой конкуренции с маркетплейсами, сообщил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Он отметил, что на данный момент только азиатские компании проявляют интерес к российскому офлайн-рынку, тогда как большинство магазинов закрываются.

«Маркетплейсы не платят за аренду и налоги, а также занимаются "серым" импортом товаров без сертификатов. Это связано с налоговой политикой», — добавил эксперт.

По его словам, такая конкуренция приводит к закрытию магазинов как российских, так и иностранных компаний, включая турецкие. Освободившиеся площади передаются ресторанам, кафе и развлекательным заведениям. Хотя турецкие бренды обычно дольше других остаются на российском рынке, в конечном итоге и они уходят, не видя смысла продолжать работу, подчеркнул Шакиров.

«Азиатские компании, в частности китайские, рассматривают возможность выхода на российский рынок, но пока не спешат открывать свои магазины в торговых центрах», — заключил специалист.

