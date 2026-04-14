Иностранные бренды покидают российские ТЦ из-за роста популярности маркетплейсов
Удобство доставки и скидки маркетплейсов перетягивают аудиторию у традиционных магазинов
14 апреля 2026, 17:00, ИА Амител
Иностранные бренды покидают российские торговые центры из-за высокой конкуренции с маркетплейсами, сообщил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Он отметил, что на данный момент только азиатские компании проявляют интерес к российскому офлайн-рынку, тогда как большинство магазинов закрываются.
«Маркетплейсы не платят за аренду и налоги, а также занимаются "серым" импортом товаров без сертификатов. Это связано с налоговой политикой», — добавил эксперт.
По его словам, такая конкуренция приводит к закрытию магазинов как российских, так и иностранных компаний, включая турецкие. Освободившиеся площади передаются ресторанам, кафе и развлекательным заведениям. Хотя турецкие бренды обычно дольше других остаются на российском рынке, в конечном итоге и они уходят, не видя смысла продолжать работу, подчеркнул Шакиров.
«Азиатские компании, в частности китайские, рассматривают возможность выхода на российский рынок, но пока не спешат открывать свои магазины в торговых центрах», — заключил специалист.
08:21:40 15-04-2026
Не знаю, кого они там перетягивают, люди с невысокими доходами по магазинам и так не ходили, а благодаря маркетплейсам можешь хоть что-то позволить себе
09:48:44 15-04-2026
Люди перед тем как писать вообще новости читают?!) Или лишь бы что то ляпнуть? Говоришь,площади под кафе передаются и рестораны...ну ну)
10:04:56 15-04-2026
Обиделись, цены сравните , хотел купить трапетцию на ниву, в магазине 6800р на озоне 2200, производитель один и тот же, не задумываясь беру в ( магазине) денег то море кормить посредников
10:10:54 15-04-2026
Гость (10:04:56 15-04-2026) Обиделись, цены сравните , хотел купить трапетцию на ниву,... На рынке с вас берут доплату за безграмотность. Маркетплейс этого не ощущает - вы просто кликаете по ссылке.
11:20:41 15-04-2026
Да, и пусть эти бездельники закрываются и ищут полезную работу для общества
13:10:59 15-04-2026
Предпочитаю чистые магазины этим маркнтплэйсам
14:00:49 15-04-2026
Холопы должны быть покорны.
13:47:47 16-04-2026
Гость (14:00:49 15-04-2026) Холопы должны быть покорны.... А ты самокритичен, гость. Продолжай делать то, что холопам положено по твоим же словам
13:48:12 16-04-2026
13:53:08 16-04-2026
В глория джинс лежат какие-то мятые тряпки в виде джинс. И по бешеной цене, потому что - ах, это бренд. Пару раз заходила в эти магазины и уходила с разочарованием. Платить большие суммы за потертые шмотки только ради брендовых лейбл не намерена. Так что пусть уходят. Вообще не жалко