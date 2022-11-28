В Барнауле открыли 20-летнюю бутыль с водой, чтобы проверить ее качество

На барнаульском предприятии по производству питьевой воды «Легенда жизни» подвели итоги 20-летнего эксперимента. Там открыли бутыль с водой, разлитой ещё в 2002 году и сохранённой, чтобы через годы оценить свои возможности. И по результатам исследований, проведённых на производстве, обнаружили соответствие всем параметрам качества и безопасности.

Проверить себя на качество предприятие решило в символичную дату — Всемирный день качества, отмечать который стало уже традицией в «Легенде жизни».

20 лет — это много или мало? Судите сами — эту историю рассказала специалист Марина Стрельникова, участвовавшая в проведении контроля параметров качества, которая всего на три года старше бутыли. За это время выросло целое поколение молодых специалистов.

Марина Стрельникова — химик производственно-технической лаборатории предприятия. Она рассказала, что есть сразу четыре секрета такого долголетия бутыли с водой:

Вода из артезианского источника, а это значит, что более экологичная, без вредных примесей. Безопасный метод обеззараживания и тщательный контроль на каждом этапе производства по физико-химическим и микробиологическим показателям. Ведь всё-таки вода — пищевой продукт, который не содержит консервантов. Правильно подобранная специалистами технология водоподготовки с бережным сохранением природного состава воды. И, конечно же, условия хранения: температурный режим, тёмное помещение и герметичная упаковка бутыли, что позволяет длительно сохранять качество воды.

Как отметили на предприятии, есть ещё один важный, и самый главный секрет — это люди, которые работают над созданием продукта. Именно специалисты технологи настраивают производственную линию и отслеживают соблюдение технологии, микробиологи осуществляют контроль гигиенической чистоты продукта и производственной линии, а специалисты на складе бережно хранят продукт до отправки клиенту.

От того, как каждый сотрудник компании «Легенда жизни» выполнил свою работу, зависит общий результат командного труда — полезный продукт, позволяющий поддерживать здоровье барнаульцев.

Коллектив компании «Легенда жизни»

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