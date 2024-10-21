Минздрав Алтая прокомментировал длинные очереди больных рассеянным склерозом к врачу

Ранее больные рассеянным склерозом рассказывали, что месяцами не могут попасть к врачу и просили дать частным клиникам возможность их принимать

21 октября 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Кабинет экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии Краевой клинической больницы / Фото: alt-hospital.ru

Больных рассеянным склерозом в кабинете экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии Краевой клинической больницы принимают в плановом порядке и в установленные сроки. Среднее время ожидания консультации у врача не превышает установленные 14 дней. Об этом amic.ru сообщили в краевом Минздраве в ответ на жалобы пациентов на длинные очереди к специалистам, которые длятся по три месяца.

Сейчас в Краевой клинической больнице работает кабинет экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии. Прием пациентов с рассеянным склерозом ведут заведующий кабинетом и пять врачей-неврологов. На одного врача в год приходится две тысячи человек. На данный момент в регистре больных рассеянным склерозом числится 1,5 тысячи пациентов, отметили в ведомстве. В 2022 году впервые установлен диагноз "рассеянный склероз" 35 пациентам, в 2023-м – 78.

В кабинете ведут журнал динамического наблюдения больных рассеянным склерозом, чтобы своевременно приглашать пациентов на консультации. Для самостоятельного обращения человек с обострением рассеянного склероза и для получения информации может позвонить по телефону 8 (3852) 689-494.

В Минздраве напомнили, что больных записывают на прием врача-невролога по телефону 8 (3852) 689-488, с помощью медицинской информационной системы или по электронному адресу edib22@mail.ru. Вся информация есть на стенде поликлиники около кабинета или в социальных сетях.

"Контроль эффективности лечения и динамического наблюдения пациентов с рассеянным склерозом проводится в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами ведения данной группы пациентов", – пояснили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что кроме оказания консультативно-диагностической помощи, динамического наблюдения, подбора терапии также проводится санитарно-просветительная работа с населением. На базе Краевой клинической больницы функционирует школа для пациентов с рассеянным склерозом и их близких. Занятия там проходят раз в квартал. Об этих занятиях сообщают пациентам и их родственникам на приемах, по телефону, через официальный сайт Минздрава и социальные сети.

Что касается разрешения принимать больных рассеянным склерозом в частных клиниках, то в краевом Минздраве сообщили: "На 14 октября 2024 года заявок на включение в программу госгарантий и выделение соответствующих объемов на оказание медицинской помощи в рамках ОМС по данному профилю от медицинских организаций частной формы собственности в министерство не поступало".

Лекарства больные рассеянным склерозом получают также по всем нормам, заверили в ведомстве.

Отдельно там подчеркнули, что вопросы организации медпомощи и лекарственного обеспечения пациентов с рассеянным склерозом "находятся на постоянном контроле у Министерства здравоохранения Алтайского края".

Напомним, ранее председатель Алтайской краевой общественной организации инвалидов, больных редкими (орфанными) заболеваниями "БРАСКОМ-Алтай" Дмитрий Иванов рассказывал amic.ru, что очередь пациентов с рассеянным склерозом в регионе растягивается на несколько месяцев, потому что в Краевой клинической больнице мало врачей, которые занимаются лечением этого заболевания, а загруженность у них большая. Получить лекарства нельзя без назначения врача и посещения кабинета. Поэтому больные просили краевой Минздрав разрешить и частным клиникам принимать пациентов с рассеянным склерозом по ОМС.