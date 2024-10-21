Минздрав Алтая прокомментировал длинные очереди больных рассеянным склерозом к врачу
Ранее больные рассеянным склерозом рассказывали, что месяцами не могут попасть к врачу и просили дать частным клиникам возможность их принимать
21 октября 2024, 06:15, Антон Дегтярев
Больных рассеянным склерозом в кабинете экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии Краевой клинической больницы принимают в плановом порядке и в установленные сроки. Среднее время ожидания консультации у врача не превышает установленные 14 дней. Об этом amic.ru сообщили в краевом Минздраве в ответ на жалобы пациентов на длинные очереди к специалистам, которые длятся по три месяца.
Сейчас в Краевой клинической больнице работает кабинет экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии. Прием пациентов с рассеянным склерозом ведут заведующий кабинетом и пять врачей-неврологов. На одного врача в год приходится две тысячи человек. На данный момент в регистре больных рассеянным склерозом числится 1,5 тысячи пациентов, отметили в ведомстве. В 2022 году впервые установлен диагноз "рассеянный склероз" 35 пациентам, в 2023-м – 78.
В кабинете ведут журнал динамического наблюдения больных рассеянным склерозом, чтобы своевременно приглашать пациентов на консультации. Для самостоятельного обращения человек с обострением рассеянного склероза и для получения информации может позвонить по телефону 8 (3852) 689-494.
В Минздраве напомнили, что больных записывают на прием врача-невролога по телефону 8 (3852) 689-488, с помощью медицинской информационной системы или по электронному адресу edib22@mail.ru. Вся информация есть на стенде поликлиники около кабинета или в социальных сетях.
"Контроль эффективности лечения и динамического наблюдения пациентов с рассеянным склерозом проводится в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами ведения данной группы пациентов", – пояснили в Минздраве.
В ведомстве также подчеркнули, что кроме оказания консультативно-диагностической помощи, динамического наблюдения, подбора терапии также проводится санитарно-просветительная работа с населением. На базе Краевой клинической больницы функционирует школа для пациентов с рассеянным склерозом и их близких. Занятия там проходят раз в квартал. Об этих занятиях сообщают пациентам и их родственникам на приемах, по телефону, через официальный сайт Минздрава и социальные сети.
Что касается разрешения принимать больных рассеянным склерозом в частных клиниках, то в краевом Минздраве сообщили: "На 14 октября 2024 года заявок на включение в программу госгарантий и выделение соответствующих объемов на оказание медицинской помощи в рамках ОМС по данному профилю от медицинских организаций частной формы собственности в министерство не поступало".
Лекарства больные рассеянным склерозом получают также по всем нормам, заверили в ведомстве.
Отдельно там подчеркнули, что вопросы организации медпомощи и лекарственного обеспечения пациентов с рассеянным склерозом "находятся на постоянном контроле у Министерства здравоохранения Алтайского края".
Напомним, ранее председатель Алтайской краевой общественной организации инвалидов, больных редкими (орфанными) заболеваниями "БРАСКОМ-Алтай" Дмитрий Иванов рассказывал amic.ru, что очередь пациентов с рассеянным склерозом в регионе растягивается на несколько месяцев, потому что в Краевой клинической больнице мало врачей, которые занимаются лечением этого заболевания, а загруженность у них большая. Получить лекарства нельзя без назначения врача и посещения кабинета. Поэтому больные просили краевой Минздрав разрешить и частным клиникам принимать пациентов с рассеянным склерозом по ОМС.
06:19:19 21-10-2024
Кто-то врёт
07:07:20 21-10-2024
На 14 октября 2024 года заявок на включение в программу госгарантий и выделение соответствующих объемов на оказание медицинской помощи в рамках ОМС по данному профилю от медицинских организаций частной формы собственности в министерство не поступало".
вот как всегда не мешки ворочают. заявки на количество приемов идут по профилям неврология/ревматология, а не по нозологии. а в профилях - по КСГ.
07:38:52 21-10-2024
Нк, как всегда - всё замечательно. Только больные этого не замечают.
07:46:28 21-10-2024
Гость (07:38:52 21-10-2024) Нк, как всегда - всё замечательно. Только больные этого не з... Так больные больны, потому и не замечают.
07:55:50 21-10-2024
Везде всё прекрасно в рамках и нормативах. Министр вообще красавчик
09:12:02 21-10-2024
Страшная болезнь. Больных жалко.
09:48:16 21-10-2024
С такой болезнью человек и не помнит был он на приеме или нет.. пять раз был - забыл и жаловаться.
12:32:10 21-10-2024
Гость (09:48:16 21-10-2024) С такой болезнью человек и не помнит был он на приеме или не... На лоб по окончании приема крестик надо ставить.
11:26:58 21-10-2024
лекарства больные получают по всем нормам,заверили в ведомстве ! А что ведомство будет говорить в декабре? Каждый декабрь выдачу прекращают, так как препарат закончился, а новая выдача начинается в феврале-марте следующего года. И как больные живут эти 2-3 месяца Крайздрав не волнует,это при том что в Барнауле этого препарата нет даже за деньги!!!! Покупка в Москве с пересылкой в Барнаул 40-45тыс.на месячный курс! Что ведомство скажет на это???
12:14:32 21-10-2024
гость (11:26:58 21-10-2024) лекарства больные получают по всем нормам,заверили в ведомст... Ведомство тебе ничо не скажет
12:32:01 21-10-2024
По теме есть очень интересная и полезная книга: «Протокол Уолс. Новейшее исследование аутоиммунных заболеваний. Программа лечения рассеянного склероза на основе принципов структурного питания». И прочитав эту книгу, сразу станет ясно, что те сладости, которые выложены на столе на фото в статье, категорически противопоказаны при рассеянном склерозе, как и мясомолочка, и прочая синтетическая еда глубокой обработки.
14:43:17 21-10-2024
Не только больные с рассеянным склерозом, долго не могут попасть на приём . К Паркинсологу стоим на очереди с 9 августа.