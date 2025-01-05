Симптомы заболевания во многом схожи с COVID-19

05 января 2025, 22:03, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В Китае медики регистрируют серьезную вспышку респираторных заболеваний. В стране циркулируют грипп, риновирусы и метапневмовирус человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

В ведомстве отмечают, что по стране активно "гуляют" многие острые респираторные вирусные инфекции. Но особую озабоченность вызывает именно метапневмовирус (HMPV), который наиболее быстро распространяется среди детей до 14 лет.

Ранее об эпидситуации в Китае писала и западная пресса. СМИ сообщали, что китайские больницы в северных районах переполнены.

Какие симптомы у метапневмовируса?

Симптомы метапневмовируса по большей части похожи на проявления других вирусных инфекций – гриппа или различных разновидностей ОРВИ. Часто заболевание протекает в легкой форме.

Правда ли, что метапневмовирус очень опасен?

В ряде случаев эта инфекция может вызвать тяжелые осложнения, одно из которых – пневмония. Наиболее подвержены такому течению маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Впрочем, циркуляция этой болезни – не редкость. Например, в Алтайском крае метапневмовирус выявляли год назад.