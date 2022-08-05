Бешеный спрос. В центре Барнаула закончились почти все квартиры в аренду

В центральной части Барнаула закончились почти все квартиры в долгосрочную аренду. Большую часть жилья сняли студенты, поступившие в городские вузы в этом году. Именно из-за них рынок опустел, утверждают риелторы. О том, как в очередь на съёмную квартиру выстраиваются по пятнадцать человек, читайте на amic.ru.

Катастрофическая нехватка

Спрос на квартиры в Барнауле резко вырастает в середине лета. Как объясняют риелторы, ажиотаж обусловлен массовым приездом студентов в город перед новым учебным годом. Преимущественно именно студенты ищут жильё в центральной части города, поблизости к университетам. Вместе со спросом растут и цены.

«Летом спрос на съёмное жильё бешеный. На одну квартиру очередь из десяти человек выстраивается. Студенты, как правило, ищут жильё подешевле: хрущёвки за 13-15 тысяч рублей. Но их нет. У меня сейчас в центре клиентов 15, а квартир не хватает», — рассказала amic.ru риелтор Ирина Митрохина.

Однако в этом году ажиотаж на арендные квартиры начался задолго до «съезда» студентов. Спрос на жильё вырос ещё в начале года, когда стала известна дата закрытия моста на Новом рынке. Но большинство запросов от арендаторов, по словам риелторов, в то время были «несерьёзными»: горожане лишь интересовались ценами, предложением.

Переезжать из спальных районов «за мостом» в центр барнаульцы начали в мае, когда путепровод сначала частично, а затем полностью перекрыли. Смену места жительства они объясняли нежеланием тратить на дорогу час, а то и два из-за пробок.

Заставила «мигрировать» арендаторов и экономическая ситуация в стране. Именно с этим связывает сокращение арендаторов руководитель агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

«Ещё до закрытия моста на Новом рынке спрос на квартиры упал. Например, в районе Черёмушек после публикации объявления за два дня позвонил лишь один человек. Такого не было давно, обычно за несколько минут квартиры уходили. Есть экономические проблемы. 11,7% российских компаний малого бизнеса закрылись за апрель-май. Это космическая цифра. Многие предприятия отправили сотрудников в отпуска без содержания. Из-за этого люди съезжают со съёмных квартир, уезжают к родственникам. Кто-то говорит, что уедет в деревню на лето, пока ситуация не станет лучше», — пояснил Дворядкин.

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Впрочем, не на всех спальных территориях города такая ситуация. Например, спрос на квартиры в Индустриальном районе есть, говорит Митрохина. Новостройки, по словам эксперта, всегда были привлекательны для барнаульцев, особенно для молодёжи, у которой уже есть стабильный доход. Эти клиенты, как правило, предпочитают квартиры в новых домах, с хорошим ремонтом и всем необходимым для проживания. А таких — больше в Индустриальном районе, нежели в Центральном, да и цена на жильё в «спальниках» ниже. Это, подчёркивает Митрохина, немаловажно уже не для студентов, но ещё и не полностью обеспеченных граждан.

«Индустриальный привлекателен для молодёжи сразу по нескольким пунктам. Во-первых, квартиры в этом районе значительно дешевле, в среднем тысяч на пять. Это весомый аргумент для молодых людей со средним доходом, которые только „встают на ноги“. Во-вторых, в Индустриальном много крупных торговых центров, где занято большое количество молодёжи. В-третьих, сегодня многие работают из дома, и им абсолютно неважно, где жить, лишь бы квартира была хорошая», — поясняет риелтор.



«Двушка» за 30 тысяч

Летом-2022 в Барнауле цены на съёмные квартиры выросли на 15-20% по сравнению с весной. Впрочем, агент по недвижимости Ольга Панова отмечает, что арендное жильё начало дорожать ещё в пандемию.

«Цены на аренду значительно выросли ещё в пандемию, когда на рынке в разы сократилось число предложений (многие собственники арендных квартир продали жильё на пике цен, — прим. ред.). Сейчас стоимость тоже растёт, но уже не так стремительно. Есть, конечно, и варианты за 8-10 тыс. рублей, но это чаще всего малогабаритные квартиры с соответствующим ремонтом. Средняя цена — около 20 тыс. рублей. Предложения за 16-18 тыс. уходят в первую очередь, буквально за несколько часов. Варианты дороже — за 23-25 тыс. рублей ищут арендаторов дольше», — отметила риелтор.

Последние два года рынок аренды недвижимости более-менее стабилен, утверждает Митрохина. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены на съёмное жильё подросли, но не значительно. Сейчас за небольшие однокомнатные квартиры в центре города в старых домах просят 13-15 тыс., за двухкомнатную — 20 тыс. «Однушку» в новостройке в центре можно арендовать за 20-25 тыс., «двушка» будет стоить дороже — 25-30 тыс. рублей. А двухкомнатные квартиры с люксовым ремонтом стоят 35-50 тыс. рублей. К сумме ещё добавляются счётчики за свет и воду, остальные коммунальные платежи чаще всего включены в арендную плату.

«Сейчас сдала двухкомнатную квартиру в центре за 30 тыс. рублей в первый день после размещения объявления. Квартира красивая, комфортная, есть всё: мебель, бытовая техника, в том числе кондиционер и телевизор, большая гардеробная. Квартир такого качества в Барнауле немного. Сдаю её третий раз за полтора года. Улетает как пирожок, ещё звонят по ней очень долго», — добавила риелтор.

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И сутки дороже

Посуточная аренда тоже подорожала, но пока незначительно, говорит Ольга Панова. Сейчас квартиру в Центральном районе можно снять в среднем за 1700-1800 рублей за сутки. При длительной аренде, например, на неделю, риелторы делают скидку. Стоимость суток в таком варианте будет варьироваться от 1300 до 1600 рублей.

«Стоимость квартир увеличилась несильно, пропорционально стоимости продуктов. Если прошлым летом квартиры стоили в районе 1400-1500 рублей, то сейчас на 200-300 рублей дороже. Самые ходовые — в Центральном районе, они и стоят дороже. Всё-таки больше развлечений вокруг», — пояснила Ольга.

Впрочем, риелторы отмечают, что в Барнауле можно снять и более дешёвое жильё. Если снисходительно отнестись к ремонту и выбрать Индустриальный район, то можно найти квартиру на сутки за «скидочную» цену.

Интересно, что на сайтах-агрегаторах риелторы выставляют жильё по более низким ценам. На «Циане», к примеру, можно увидеть предложения за 1300 и даже 1200 рублей за сутки. Но по телефону риелтор называет совершенно другую сумму, а указанную на сайте объясняет той самой скидкой за длительное проживание.