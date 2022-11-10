В Барнауле по жалобе дольщиков проверяют «просроченный» ЖК с зависшей на 89% готовностью

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить соблюдение прав дольщиков жилищного комплекса «Полярная звезда» в Барнауле, сообщает ведомство.

Ранее в соцсетях написали, что около года не ведутся активные работы по завершению строительства ЖК, состоящего из двух домов, расположенного на улице Папанинцев. При этом сроки ввода в эксплуатацию постоянно переносятся.

«Установлено, что готовность строений составляет 89%. Строительные работы на момент прокурорской проверки не осуществлялись, что создаёт угрозу незавершения в срок введения объектов (срок продлён до 25 июля 2023 года)», — рассказали в ведомстве.

В региональном СК уточнили, что застройщик продал все 159 квартир и обещал ввести оба дома в эксплуатацию в октябре 2021 года, однако до настоящего времени строительство не завершено.

Впрочем, на самом деле достроить «Полярную звезду» планировали ещё в первом квартале 2020 года, но позже сроки перенесли как раз таки на четвёртый квартал 2021-го.

«В ходе доследственной проверки предстоит выяснить обстоятельства, а также дать оценку действиям девелопера ООО „МилАн“ и генерального подрядчика строительства ООО „МетиоГарант“ на наличие состава преступления», — отметили в СК.