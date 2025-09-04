Вандал оставил свою руку в новосибирском подъезде после погрома

По словам местных жителей, полиция за ним ехать отказалась

04 сентября 2025, 18:01, ИА Амител

Мужчина устроил погром и оставил руку в подъезде / Источник фото: Mash Siberia

В Новосибирске мужчина без руки устроил настоящий погром в одном из подъездов на улице Петухова, 16/3. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

«Как рассказали жильцы, злоумышленник пришел туда с намерением "разобраться" с неким Константином, но, не найдя его, сорвал злость на доме и его жильцах», – сообщает канал.

Хулиган вывалил мусор из мешков, разбросал почту, повредил панель лифта и сломал выключатель света. После этого пытался утащить диван и даже пробовал ворваться в квартиры на первом этаже. У входа он выломал калитку, а на дверях оставил свой протез руки.

По словам местных жителей, полиция, несмотря на вызовы, задерживать дебошира не стала.

Ранее сообщалось, что в Онгудайском районе Республики Алтай 50-летняя местная жительница устроила погром автомобиля своей снохи после того, как та отказалась разделить с ней алкоголь.