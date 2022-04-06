123 дома на день останутся без горячей воды в Барнауле 7 апреля
Отключение необходимо для того, чтобы специалисты СГК могли провести капремонт на теплосетях
6 апреля 2022, 10:04, Илья Звягинцев
7 апреля в Барнауле 123 дома останутся без горячей воды на 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Специалисты отмечают, что отключение необходимо для проведения капитального ремонта на теплосетях на проспекте Ленина и улице Георгия Исакова.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот день составит +9 градусов.
Ознакомиться с полным списком домов, которые попадают под отключение, можно по ссылке.
Отмечается, что на одном участке горячую воду отключат с 9 утра, а на втором с 10 утра.
Ранее энергетики опубликовали график отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний.
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