123 дома на день останутся без горячей воды в Барнауле 7 апреля

7 апреля в Барнауле 123 дома останутся без горячей воды на 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Специалисты отмечают, что отключение необходимо для проведения капитального ремонта на теплосетях на проспекте Ленина и улице Георгия Исакова.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот день составит +9 градусов.

Ознакомиться с полным списком домов, которые попадают под отключение, можно по ссылке.

Отмечается, что на одном участке горячую воду отключат с 9 утра, а на втором с 10 утра.

Ранее энергетики опубликовали график отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний.