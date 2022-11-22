Раздельный сбор мусора организуют на 19 площадках в Барнауле

26 ноября в Барнауле будут действовать 19 точек раздельного сбора отходов, сообщает мэрия.

Стационарный пункт будет работать с 12:00 до 15:00 у ДК «Трансмаш» (пр. Ленина, 152). Мобильные пункты проедут по четырём маршрутам.

Маршрут № 1

10:00-10:40 — пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55-11:20 — Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35-12:20 — ТРЦ «Гулливер», пр. Красноармейский, 51а;

12:35-13:00 — пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00-10:30 — пр. Комсомольский, 44;

10:40-11:10 — ул. Чкалова, 57;

11:20-11:50 — ул. Союза Республик, 44;

12:00-12:30 — пр. Калинина, 1а, к. 2.

Маршрут № 3

10:00-10:40 — ЖК «Времена года», пр. Энергетиков, 10;

10:50-11:20 — ЖК «Балтийская крепость», ул. Балтийская, 103;

11:30-12:10 — пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:20-12:50 — «Квартал 2000», ул. Взлётная, 7;

13:05-13:35 — ТРЦ «Огни», ул. Антона Петрова, 219б.

Маршрут № 4

10:00-10:30 — пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50-11:30 — мкр-н «Дружный», ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;

11:40—12:10 — площадь Народная;

12:20-12:45 — ул. Малахова, 62;

13:00-13:25 — ул. Телефонная, 54.

Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых и не принимаемых отходов можно на странице мероприятия.