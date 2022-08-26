Сибиряк по пути из Барнаула украл банковскую карту и купил пива на 666 и 999 рублей

В Кемеровской области будут судить мужчину, обокравшего в поезде попутчика, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл в мае. С жалобой в полицию обратился местный житель.

«Выехал из Барнаула в Новокузнецк на поезде, где познакомился с попутчиком. Доехав до конечного пункта, они направились к магазину, расположенному недалеко от станции, чтобы приобрести спиртное», — рассказали в ведомстве.

Мужчина передал новому знакомому банковскую карту для оплаты товара, а сам сел на лавку и уснул. Когда проснулся, обнаружил пропажу золотой цепи и креста, 10 тысяч рублей и карты. Общая сумма ущерба составила около 42 тысяч рублей.

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Новокузнецка. К этому моменту он успел продать прохожему золотую цепь, но крест оставил себе.

«Банковской картой дважды оплатил покупки в пивном магазине на суммы 666 и 999 рублей, а затем выкинул платёжное средство», — отметили в МВД.

Сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы по двум обвинениям — за «кражу с банковского счёта» и «кражу из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».

Ранее житель Бийска в поезде украл 60 тысяч рублей у пьяного попутчика и спрятал деньги в нательном белье.