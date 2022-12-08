В Барнауле могут создать единую дирекцию управления городскими парками

Единую дирекцию управления парками могут создать в Барнауле. Как сообщает пресс-служба мэрии, проработать варианты создания такой структуры поручил чиновникам глава администрации города Вячеслав Франк на совещании по вопросам создания предприятия по обслуживанию парков. По мнению экспертов, этот орган должен содержать и благоустраивать зелёные территории, составлять для них культурные программы, разрабатывать предложения по инвестиционным проектам, а также работать над информационно-методическим и организационным сопровождением деятельности этих территорий.

Зачем Барнаулу единый орган управления парками?

В столице Алтайского края разработана концепция «Барнаул — зелёный город», цель которой — изменить подход к озеленению, сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. В рамках этой концепции и предполагается создать единое учреждение для обслуживания городских парков.

Напомним, ранее такую точку зрения высказывали и многие барнаульцы.

«У городских парков должен быть один хозяин, который взял бы под контроль эти обширные по территории учреждения культуры под открытым небом, наводил в них порядок, занимался развитием», — процитировал мнение барнаульцев депутат городской думы Сергей Струченко.

Тем более что такой опыт управления парками имеется сразу в нескольких регионах России и оказался вполне успешным. Так, например, единые учреждения по обслуживанию парков действуют в Казани и Москве. Это бюджетные учреждения, которые входят в структуру исполнительных органов. Дирекции парков отвечают за содержание и благоустройство территорий, создание культурных программ и разработку инвестиционных проектов.

Совещание по вопросам создания предприятия по обслуживанию парков / Фото: «Вечерний Барнаул»

В Барнауле сейчас действуют шесть парков культуры и отдыха («Центральный», «Солнечный ветер», «Арлекино», «Лесная сказка» и другие), три парка (Нагорный, «Юбилейный», «Изумрудный») и 88 общественных территорий.

По мнению главы Барнаула, важно, чтобы развитие этих территорий контролировал один орган.

«Городские парки, общественные пространства активно благоустраиваются и меняются в лучшую сторону. Необходимо, чтобы все эти изменения, а также поступательное движение и дальнейшее развитие находилось под одним началом и контролем. Вопрос объединения парков, формирования единого подхода к содержанию парковых территорий требует решения», — сказал глава города и поручил ответственным лицам проработать варианты создания единой дирекции парков.

Кто сейчас отвечает за благоустройство парков в Барнауле?

Содержанием и обслуживанием скверов, аллей, зелёных зон в Барнауле занимается бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» города.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы формирования современной городской среды. В рамках программы были благоустроены парки Нагорный, «Изумрудный», первый этап «Юбилейного», другие общественные территории. В 2023 году по результатам интернет-голосования будет благоустроен парк культуры и отдыха «Центральный», предстоит второй этап работ в парке «Юбилейный». Также будет продолжено благоустройство «Изумрудного».

Отметим, что разговоры о создании в Барнауле единого учреждения управления парками идут давно. Например, в августе этот вопрос обсуждался на заседании Общественной палаты Алтайского края. О том, зачем Барнаулу один «хозяин», можно прочитать здесь.

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