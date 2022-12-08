В Барнауле могут создать единую дирекцию управления городскими парками
По мнению главы города, Барнаулу нужен единый подход к развитию парков
Единую дирекцию управления парками могут создать в Барнауле. Как сообщает пресс-служба мэрии, проработать варианты создания такой структуры поручил чиновникам глава администрации города Вячеслав Франк на совещании по вопросам создания предприятия по обслуживанию парков. По мнению экспертов, этот орган должен содержать и благоустраивать зелёные территории, составлять для них культурные программы, разрабатывать предложения по инвестиционным проектам, а также работать над информационно-методическим и организационным сопровождением деятельности этих территорий.
Зачем Барнаулу единый орган управления парками?
В столице Алтайского края разработана концепция «Барнаул — зелёный город», цель которой — изменить подход к озеленению, сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. В рамках этой концепции и предполагается создать единое учреждение для обслуживания городских парков.
Напомним, ранее такую точку зрения высказывали и многие барнаульцы.
«У городских парков должен быть один хозяин, который взял бы под контроль эти обширные по территории учреждения культуры под открытым небом, наводил в них порядок, занимался развитием», — процитировал мнение барнаульцев депутат городской думы Сергей Струченко.
Тем более что такой опыт управления парками имеется сразу в нескольких регионах России и оказался вполне успешным. Так, например, единые учреждения по обслуживанию парков действуют в Казани и Москве. Это бюджетные учреждения, которые входят в структуру исполнительных органов. Дирекции парков отвечают за содержание и благоустройство территорий, создание культурных программ и разработку инвестиционных проектов.
Совещание по вопросам создания предприятия по обслуживанию парков / Фото: «Вечерний Барнаул»
В Барнауле сейчас действуют шесть парков культуры и отдыха («Центральный», «Солнечный ветер», «Арлекино», «Лесная сказка» и другие), три парка (Нагорный, «Юбилейный», «Изумрудный») и 88 общественных территорий.
По мнению главы Барнаула, важно, чтобы развитие этих территорий контролировал один орган.
«Городские парки, общественные пространства активно благоустраиваются и меняются в лучшую сторону. Необходимо, чтобы все эти изменения, а также поступательное движение и дальнейшее развитие находилось под одним началом и контролем. Вопрос объединения парков, формирования единого подхода к содержанию парковых территорий требует решения», — сказал глава города и поручил ответственным лицам проработать варианты создания единой дирекции парков.
Кто сейчас отвечает за благоустройство парков в Барнауле?
Содержанием и обслуживанием скверов, аллей, зелёных зон в Барнауле занимается бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» города.
Благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы формирования современной городской среды. В рамках программы были благоустроены парки Нагорный, «Изумрудный», первый этап «Юбилейного», другие общественные территории. В 2023 году по результатам интернет-голосования будет благоустроен парк культуры и отдыха «Центральный», предстоит второй этап работ в парке «Юбилейный». Также будет продолжено благоустройство «Изумрудного».
Отметим, что разговоры о создании в Барнауле единого учреждения управления парками идут давно. Например, в августе этот вопрос обсуждался на заседании Общественной палаты Алтайского края. О том, зачем Барнаулу один «хозяин», можно прочитать здесь.